CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Idea Perr Schuurs per rinforzare la difesa (17 giugno 2023)

Calciomercato Napoli News: il nuovo nome per la difesa è l’olandese Perr Schuurs

Si accende il calciomercato in entrata del Napoli. L’ultima idea per rinforzare l’organico azzurro ha il nome di Perr Schuurs, difensore centrale olandese, che piace all’entourage mercato partenopeo per sostituire Kim. Secondo quanto riferito da DAZN, il giocatore sarebbe finito sotto la lente di ingrandimento del Napoli da tempo e infatti i primi contatti risalirebbero allo scorso aprile.

Al momento non è ancora partita nessuna trattativa tra il Napoli e l’ex calciatore dell’Ajax, ma di certo è uno dei profili attenzionati dal presidente De Laurentiis. Da qui ai prossimi giorni usciranno diversi nomi in ottica rinforzi, ma solo alcuni poi prenderanno il volo. Perr Schuurs è uno di questi? Si attendono ulteriori aggiornamenti per capire che piega prenderà l’operazione.

Calciomercato Napoli News, Christian Vieri avverte i tifosi: “Errore mandare via Luciano Spalletti”

Al di là del calciomercato, bisognerà capire se il nuovo allenatore, Rudi Garcia, riuscirà a proseguire il lavoro intrapreso dal suo predecessore Luciano Spalletti. Secondo l’ex attaccante Christian Vieri, il Napoli ha perso una colonna portante del suo trionfo e non sarà facile ripetersi. “Io uno come Luciano non l’avrei mai mandato via, nemmeno sotto tortura. Ma il presidente (De Laurentiis, ndr) è uno molto, molto presuntuoso: ha fatto di tutto per farlo partire. Si accorgerà dell’errore…”, ha detto al Quotidiano Sportivo.

Un altro ex, Balzaretti, ha invece speso parole al miele per il nuovo arrivato, che a suo dire potrà fare bene a Napoli. “Troverà Osimhen che ha caratteristiche diverse da Francesco, ma saprà dargli la giusta libertà: ha allenato grandissimi campioni e sa tirare fuori il meglio da tutti. Penso a Gervinho: lo lasciava libero di partire dalla fascia ed accentrarsi. Sono sicuro che a Napoli cercherà di esaltare le caratteristiche di Osimhen che è un giocatore meraviglioso“.











