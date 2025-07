Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Beukema ad un passo, via Lindstrom 4 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, BEUKEMA E’ IL PRIMO OBIETTIVO

Il calciomercato Napoli sarà funzionale quest’estate per riconfermare gli azzurri ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa nella prossima stagione. Il tecnico Antonio Conte ha deciso di rimanere alla guida della prima squadra dei partenopei forte della stima del patron Aurelio De Laurentiis, il quale si era detto pronto ad accontentarne le richieste con l’aiuto del direttore sportivo Manna appena qualche settimana fa.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, il Napoli sarebbe ormai vicino a mettere le mani sul primo obiettivo individuato per potenziare il reparto più arretrato acquistando appunto Sam Beukema dal Bologna. Lo stesso ventiseienne olandese avrebbe espresso la propria intenzione di proseguire la sua carriera al Napoli e starebbe premendo con la sua attuale società per la cessione.

Il contratto che dovrebbe legare Beukema al Napoli sarà di durata quadriennale, con il calciatore che percepirà un ingaggio minimo di 2,5 milioni di euro a stagione più bonus stando alle indiscrezioni, terminando in maniera anticipata il rapporto di lavoro con gli emiliani, inizialmente previsto fino a giugno del 2027. Al momento resta da convincere il Bologna.

L’offerta dei campani è di 25 milioni di euro più l’inserimento nella trattativa anche del cartellino di Alessandro Zanoli, adesso nell’elenco dei giocatori in esubero dopo essere rientrato dal nuovo prestito al Genoa. L’obiettivo è quello di pareggiare in questo modo la richiesta da 35 milioni effettuata dai bolognesi per il cartellino di Beukema, ormai vicinissimo a vestire la maglia napoletana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LINDSTROM VERSO LA BUNDESLIGA

Per un difensore centrale in arrivo ce n’è invece un altro che sembra destinato a rientrare nelle operazioni di calciomercato Napoli in uscita di quest’estate. Stiamo parlando di Jesper Lindstrom, danese appena tornato ai piedi del Vesuvio dopo la parentesi in prestito agli inglesi dell’Everton, società che tuttavia ha deciso di non riscattarlo al termine dell’annata calcistica.

Il suo approdo al Napoli nel 2023 non ha decisamente soddisfatto le aspettative che si nutrivano nei suoi confronti e adesso potrebbe salutare i campani per lasciare ancora una volta il campionato italiano, magari a titolo definitivo. Prelevato proprio dall’Eintracht di Francoforte, il venticinquenne potrebbe tornare a fare la differenza in Bundesliga se qualche società si farà avanti con i 18 milioni di euro richiesti dalla dirigenza partenopea.