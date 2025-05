CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SUGGESTIONE PER LA PORTA!

Il calciomercato Napoli sogna un grande colpo per la porta? Potrebbe essere così: non sono sfuggite infatti le lacrime con cui Emiliano Martinez ha salutato i tifosi dell’Aston Villa, dopo la vittoria contro il Tottenham. Facile unire i puntini e pensare, anche se non sono arrivati annunci ufficiali, che il Dibu sia prossimo all’addio: nell’Aston Villa ha giocato cinque stagioni portando il club di Birmingham in Champions League, con questi colori è diventato grande perché si è preso la maglia della nazionale argentina e ha vinto il Mondiale nel dicembre 2022, venendo anche nominato miglior portiere del torneo.

Personaggio istrionico e colorito – dal gesto francamente osceno con il Guanto d’Oro proprio al Mondiale, passando per l’irriverente palleggio in faccia al Brasile – Emiliano Martinez è sul campo un ottimo portiere: ha 32 anni e dunque non è più un giovincello, ma nel ruolo che ricopre può certamente durare ancora qualche anno a buoni livelli. Il Napoli deve valutare cosa fare con Alex Meret: finora il friulano è stato messo al centro del progetto ma non ha mai dato la sensazione di essere impermeabile e determinante, da cui l’idea di provare a cambiare aumentando tonnellaggio e qualità anche tra i pali. Affare possibile?

CALCIOMERCATO NAPOLI, LA SITUAZIONE DI EMILIANO MARTINEZ

Intanto, va detto che il calciomercato Napoli deve ragionare su un contratto in scadenza nel 2029: Emiliano Martinez è legato all’Aston Villa per altre quattro stagioni, e il quotidiano Olé riporta che la sua permanenza all’Aston Villa potrebbe ancora essere una realtà, ma solo con la qualificazione in Champions League (al momento parecchio difficile) perché il Dibu vorrebbe giocare ancora la principale competizione europea, soprattutto per restare bene in vista del suo CT Lionel Scaloni (tra due anni l’Argentina dovrà difendere il Mondiale vinto in Qatar, e tante cose potrebbero anche cambiare.

Il Napoli sarebbe una suggestione: Martinez giocherebbe – molto probabilmente – con lo scudetto sul petto e naturalmente farebbe la Champions League, in più non dobbiamo nemmeno stare a citare il legame esistente tra la città partenopea e l’Argentina, che è sentito da tutti i calciatori (e non solo) del Paese sudamericano. I media riportano di almeno tre offerte sul piatto, con l’Arabia Saudita che, per quanto detto fin qui, sarebbe già stata scartata: situazione in definizione, probabilmente entro settimana prossima sapremo già qualcosa di più e, come sempre, attenzione alle chiamate dalla Premier League perché, almeno stando a quanto riferito dalla moglie sui social, il Dibu in Inghilterra sta molto bene e potrebbe continuare lì la sua carriera.