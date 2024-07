Calciomercato Napoli News/ Il PSG insiste per Kvaratskhelia e Osimhen. Si pensa a Yilmaz (11 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, PARIGI TENTA I GIOIELLI AZZURRI

Il calciomercato Napoli continua a reggersi su due nomi. Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen rappresentano senza dubbio gran parte del potenziale a disposizione di Antonio Conte che in sede di presentazione è stato chiarissimo: il georgiano non si muove anche senza rinnova, sul nigeriano è già noto il futuro.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lukaku aspetta Osimhen, Kostic tenuto d'occhio (11 luglio 2024)

Infatti il tecnico leccese non si opporrà alla cessione di Osimhen, anche perché gli accordi con la società per la cessione dell’attaccante sono già stati delineati ben prima dell’arrivo dell’ex allenatore di Juventus e Inter. Il PSG al tempo stesso sembra farsi beffe delle richieste di Conte e vuole affondare il doppio colpo.

Calciomercato Napoli news, Di Lorenzo rimane: Il comunicato/ La prima "vittoria" di Conte... (10 luglio 2024)

Kvara e Osi, i trascinatori dello Scudetto 2022/2023, sono le due richieste di Luis Enrique. Kvaratskhelia idealmente, per estro e talento, andrebbe a sostituire Mbappé con le dovute proporzioni mentre Osimhen rappresenterebbe la punta di diamante della squadra, potendo così cedere Kolo Muani in direzione Atletico Madrid (e dunque Morata al Milan).

Secondo il Corriere dello Sport, il Paris Saint Germain si spingerebbe fino a 200 milioni di euro per entrambi. La cifra però non combacia con le richieste dei partenopei. Per Osimhen la valutazione è molto chiara essendoci la clausola a 120. Dunque rimarrebbero 80 per Kvaratskhelia, una cifra troppo bassa secondo De Laurentiis che valuta il georgiano almeno 100 milioni.

Calciomercato Napoli News/ Cajuste e Gaetano "bloccano" Brescianini, un giovane nel mirino (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI, L’ULTIMO NOME È YILMAZ

Il calciomercato Napoli si muove anche in entrata. E lo fa con più convinzione di tutte le altre squadre di Serie A. Gli arrivi di Spinazzola dagli svincolati e Rafa Marin dal Real Madrid sono già stati ufficializzati mentre per Buongiorno dal Torino c’è da aspettare le visite mediche di venerdì.

Un altro nome in entrata che potrebbe smuovere le acque in casa Napoli è quello di Baris Alper Yilmaz, esterno offensivo tra i fedelissimi di Montella ad Euro 2024. Il calciatore è attualmente in forza al Galatasaray e per strapparlo dal club turco ci vorrà una cifra introno ai 20/30 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA