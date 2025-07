Il calciomercato Napoli vuole un nuovo portiere e i nomi seguiti sono quelli di Ederson e Vanja Milinkovic-Savic. Per Victor Osimhen si inserisce il PSG

Calciomercato Napoli News: torna il PSG su Victor Osimhen

Il calciomercato Napoli in questi giorni ha portato a termine il quarto trasferimento di questa sessione di mercato, quello di un attaccante che possa dare un’alternativa a Conte e che possa far rifiatare Lukaku nei momenti dell’anno che avranno più impegni, vista la partecipazione il prossimo anno anche alla Champions League. La scelta finale è ricaduta su Lorenzo Lucca preferito da Conte per le sue caratteristiche e con un costo inferiore rispetto a Darwin Nunez il primo obiettivo, ora Manna si concentrerà sulla cessione di Victor Osimhen prima di tuffarsi su altri profili.

L’attaccante nigeriano non sarà convocato per il ritiro e rimarrà a Castel Volturno ad allenarsi in solitaria in attesa che gli venga trovata una nuova squadra, la trattativa che rimane più aperta è quella con il Galatasaray che è arrivato ad accettare di pagare il calciatore in sole due tranche ma nelle ultime ore potrebbe essersi inserita una nuova squadra. Ad essersi dimostrata interessata all’attaccante è il Paris Saint Germain che negli ultimi giorni di mercato potrebbe sfruttare la situazione difficile in cui il calciomercato Napoli si trova per cercare di strappare un accordo favorevole per il prestito o per la cessione ad un prezzo di molto inferiore ai 75 milioni.

Calciomercato Napoli News: Ederson o Vanja Milinkovic-Savic il futuro in porta

Oltre all’esterno, per cui però c’è una trattativa già ben avviata, l’unico ruolo su cui il calciomercato Napoli ha ora necessità di intervenire è il portiere dove Alex Meret negli ultimi anni non ha convinto tifosi e allenatori, nonostante i due scudetti vinti, e si ritrova con un contratto in scadenza nel 2027. La dirigenza partenopea vuole provare a fare il salto di qualità anche in quella zona di campo e quindi ha provato a contattare il Manchester City per capire la disponibilità alla cessione di Ederson, la squadra di Guardiola ha scaricato il brasiliano dallo scorso mercato di gennaio ma il giocatore non ha intenzione di vestire la maglia del Napoli e ha detto che rifiuterà qualsiasi offerta.

Il giocatore che più realisticamente potrebbe essere il prossimo portiere del Napoli è Vanja Milinkovic-Savic con cui gli azzurri sono in contatto ormai da diverso tempo e che vogliono convincere a rimanere in granata fino alla fine del suo contratto nel giugno 2026 per poi approdare in Campania a parametro zero. Il serbo rispetto all’ex portiere dell’Udinese porterebbe una maggiore capacità di giocare con i piedi e impostare dal basso oltre che una presenza fisica più importante tra i pali e una grande capacità da pararigori, come messo in mostra nell’ultima stagione.