CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SERVONO PIÙ SOLDI PER LANG

La stuzzicante ipotesi del calciomercato Napoli per il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia è quella che porta a Noa Lang. Stuzzicante perché 12 anni fa dal Psv Eindhoven era stato acquistato un certo Dries Mertens che, nove anni dopo, ha lasciato come miglior realizzatore nella storia del Napoli; stuzzicante anche perché Lang, classe ’99, è un profilo diverso rispetto a quello di Kvaratskhelia ma anche di altri elementi che si stanno sondando e per i quali si tratta, potremmo definirlo una mezzala offensiva che può agire sulla trequarti e che nel Psv è abituato a fare il laterale, dunque potrebbe fornire varie alternative tattiche ad Antonio Conte.

Qual è il problema di calciomercato? La società olandese potrebbe venderlo e lo considera come orizzonte, ma la stampa dei Paesi Bassi riferisce che una prima proposta verbale del Napoli, corrispondente a 25 milioni di euro, sarebbe stata rifiutata. Per Lang dunque serve alzare la posta: da vedere però se Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, che hanno nel mirino Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, decideranno di affondare il colpo perché difficilmente, almeno a gennaio, arriveranno due giocatori di questo prezzo e in un ruolo comunque molto simile. Diciamo allora che per il momento Lang resta un piano B di calciomercato, si vedrà però negli ultimi giorni della sessione…

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GALENO IN SAUDI LEAGUE?

Un altro potenziale obiettivo del calciomercato Napoli, sempre riguardo la zona laterale dell’attacco, è Wenderson Galeno di cui ormai si parla da tempo: non solo in relazione ai partenopei, la sua rapida affermazione nel Porto lo ha presto portato alla ribalta come potenziale acquisto per tante squadre, anche e soprattutto in Italia. Magari Galeno non è in cima alla lista di Giovanni Manna, ma è comunque un target qualora i principali obiettivi dovessero sfumare; peccato che le ultime indiscrezioni rivelino che il brasiliano sia sì destinato a lasciare il Porto a stretto giro di posta, ma non per trasferirsi alla corte di Antonio Conte.

Infatti, si parla di un’offerta dall’Arabia Saudita: naturalmente le cifre sono inarrivabili per qualunque squadra europea, soprattutto a livello di ingaggio che il calciatore andrebbe a percepire. C’è quindi la Saudi Pro League nel futuro di Galeno? Sembrerebbe di sì, anche perché i riscontri dicono che il brasiliano abbia dato un assenso di massima all’offerta che gli è pervenuta: rischia così di sfumare un altro obiettivo del calciomercato Napoli che ha sempre meno tempo per trovare il fantomatico sostituto di Kvaratskhelia, la sensazione è che alla fine qualcuno comunque arriverà ma magari non il profilo perfetto chiesto da Conte, e allora bisognerà valutare cosa succederà in campo.