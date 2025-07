CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GLI ATTACCANTI PIU’ CHIACCHIERATI

Il calciomercato Napoli continua ad essere condizionato dal tormentone riguardante l’addio di Victor Osimhen. Il nigeriano non sembra voler proseguire la sua carriera con il Napoli e starebbe cercando di trovare una soluzione che vada bene sia a lui che al club partenopeo. Una delle opzioni più caldeggiate dal centravanti, che non vorrebbe trasferirsi in Arabia Saudita, sarebbe quella di restare ancora al Galatasaray.

I turchi lo hanno avuto in prestito nell’ultima stagione e gradirebbero poter contare su di lui anche nel prossimo futuro. Tuttavia, si registra una certa distanza fra le parti nel raggiungere un accordo che soddisfi tutti. Le società avrebbero stabilito che il prezzo del cartellino del giocatore sia di 75 milioni di euro ma bisogna sempre ottenere un’intesa in merito alla modalità del pagamento di questa cifra.

La fideiussione bancaria a garanzia richiesta dal patron De Laurentiis e dai suoi collaboratori ha appunto rallentato l’operazione. I giallorossi preferirebbero promettere di pagare gli interessi in caso di mancato saldo alla scadenza ed i dirigenti partenopei starebbero valutando questa opzione ma nel frattempo si cerca anche un nuovo centravanti.

Il candidato principale a vestire la maglia napoletana in questo senso è Darwin Nunez, ventiseienne del Liverpool pronto a trasferirsi ai piedi del Vesuvio per i prossimi 5 anni. L’uruguaiano ed il suo entourage avrebbero accettato i 5,5 milioni di euro di ingaggio a stagione e adesso rimane da strappare pure il sì dei Reds nonostante la distanza che si registra fra la richiesta da 65 milioni di euro e la proposta da 55 milioni bonus compresi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MIRETTI DELLA JUVE NEL MIRINO

Non solo attacco nei pensieri degli azzurri se si parla di calciomercato Napoli. I campani sono alla ricerca di rinforzi in diverse zone del campo e per migliorarsi nel mezzo avrebbero messo gli occhi su Fabio Miretti, sotto contratto con la Juventus. Legato ai piemontesi fino a giugno del 2028, il ventunenne di Pinerolo ha giocato lo scorso anno in prestito al Genoa riuscendo a distinguersi con 26 presenze collezionate fra campionato e Coppa Italia, impreziosite pure da tre gol ed altrettanti assist vincenti.

L’infortunio rimediato ad una spalla lo scorso aprile non sembra essere un problema di rilievo ed il calciatore sta anzi recuperando senza difficoltà da questo guaio fisico, rendendolo appetibile in chiave mercato. Bisognerà vedere se lo stesso Miretti accetterà di buon grado o meno di separarsi ancora una volta dalla Vecchia Signora magari per sposare la causa dei Campioni d’Italia, senza però dimenticare che pure il Genoa sarebbe felice di riaverlo.