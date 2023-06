Calciomercato Napoli News/ Il sogno per l’attacco è Hojlund, idea Maxime Lopez (lunedì 26 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: ANCHE HOJLUND NEL MIRINO

Resta sempre un’ipotesi e non una certezza quella del calciomercato Napoli, ma il tema della sostituzione di Victor Osimhen tiene banco: il nigeriano deve ancora rinnovare il contratto, e naturalmente i partenopei non possono rimanere con le mani in mano e il rischio che il capocannoniere dell’ultima Serie A possa lasciare l’azzurro ad un prezzo ridotto se non addirittura a parametro zero (ipotesi questa che al momento è complicata). Così, giustamente, Aurelio De Laurentiis si guarda intorno alla ricerca del potenziale sostituto: nella lista dei potenziali candidati spunta anche Jonathan David, come già detto, e anche lui sarebbe un acquisto dal Lille già ex squadra di Osimhen, poi abbiamo anche fatto il nome di Boulaye Dia sul quale però è forte la Fiorentina, così come altre squadre.

Calciomercato Napoli News/ Koopmeiners-Samardzic, doppio colpo! Occhio a Boulaye Dia (25 giugno 2023)

Beto, che ha fatto bene nelle ultime due stagioni con l’Udinese, al momento sembra essere più un’idea come riserva – ma qui è stato riscattato Giovanni Simeone, e il Cholito si candida per questo ruolo – e allora il grande sogno del calciomercato Napoli è quello di strappare all’Atalanta Rasmus Hojlund, che nel 2022-2023 ha fatto vedere di poter esplodere e del resto lo ha già fatto con la nazionale danese. Per età e potenzialità questo attaccante è il più appetibile, e anche per questo la trattativa di calciomercato è complessa: per Hojlund la concorrenza è foltissima e il prezzo del cartellino, così come valutato dall’Atalanta, non è indifferente. Il Napoli però è campione d’Italia e giocherà in Champions League, qualche carta a suo favore la può sicuramente giocare…

Calciomercato Napoli news/ Kubo erede di Lozano? Rifiutate avance per Lobotka (24 giugno 2023)

CONTATTI PER MAXIME LOPEZ

Non ci sono ancora offerte concrete, ma il calciomercato Napoli sta sicuramente mantenendo un occhio di riguardo su Maxime Lopez. Il centrocampista francese ha fatto il salto di qualità, e potrebbe essere pronto a trasferirsi altrove: lui stesso ha fatto capire come la sua esperienza al Sassuolo possa considerarsi conclusa, o comunque la volontà sarebbe quella di provare ad alzare il livello e confrontarsi con altre realtà. Maxime Lopez è da sempre nel mirino della Juventus, che però sta trattando il rinnovo con Adrien Rabiot e dunque avrebbe altre priorità; inoltre, bisognerà capire se il Sassuolo intenda lasciarlo partire, perché sappiamo bene quale sia lo scenario per Davide Frattesi e dunque Alessio Dionisi potrebbe ritrovarsi in un solo colpo senza due centrocampisti titolari.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Per la porta spunta Caprile, ma la concorrenza non manca (22 giugno 2023)

Certo, lo stesso era successo un anno fa riguardo l’attacco, con la partenza di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori quest’ultimo finito proprio al Napoli; ora, bisognerà appunto valutare quale sia l’intenzione di Giovanni Carnevali che, riguardo la vendita dei suoi calciatori, si è sempre rivelato un osso duro. Noi possiamo riferire che le altre società che stanno provando ad acquistare Maxime Lopez sono Lazio e Fiorentina; i biancocelesti hanno intavolato un discorso serio con il Sassuolo anche e soprattutto per Domenico Berardi, ma al momento non ci sono novità circa l’esterno calabrese pur se Claudio Lotito potrebbe sempre provare il doppio colpo. Staremo a vedere, anche il nome di Maxime Lopez però potrebbe tornare parecchio nelle vicende di calciomercato per l’estate 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA