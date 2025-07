Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dell'estate. Juanlu non convocato, via Folorunsho 19 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, JUANLU SANCHEZ AD UN PASSO

Il calciomercato Napoli è senza ombra di dubbio uno dei più attivi se si parla delle società iscritte al campionato di Serie A. Il club partenopeo non sembra intenzionato a rallentare la propria opera di restauro per quella che è comunquel la rosa dei Campioni d’Italia in carica e dopo De Bruyne, Lucca, Beukema e Lang, sembra sempre più vicino anche un altro nuovo acquisto.

I rumors di mercato rivelano appunto che Juanlu Sanchez starebbe per trasferirsi in Italia così da vestire la maglia del Napoli. Terzino destro naturale schierato all’occorrenza pure da ala sulla stessa corsia oppure a centrocampo, il ventunenne Sanchez ha un contratto valido con il Siviglia fino al 30 giugno del 2029 ma non è stato convocato per l’amichevole contro il Sunderland.

I biancorossi probabilmente non vogliono rischiare che Juanlu riporti un qualche tipo di infortunio nella sfida contro gli inglesi a dimostrazione che il suo passaggio al Napoli è praticamente imminente. La definizione dell’affare potrebbe a questo punto avvenire entro la fine di questo weekend, con il giocatore che verrà poi ufficializzato la prossima settimana.

Nell’ultima annata calcistica Juanlu Sanchez ha siglato cinque reti ed altrettanti assist in trentacinque presenze complessive per la squadra guidata in panchina da Matias Almeyda, vecchia conoscenza del nostro calcio, che potrebbe però non allenarlo essendo arrivato soltanto il mese scorso. Il classe 2003 ha fornito un contributo importante al Siviglia in ottica salvezza, avendo infatti chiuso al quart’ultimo posto dopo una stagione difficile.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FOLORUNSHO IN SARDEGNA

Nel frattempo il calciomercato Napoli sembra muoversi anche sul fronte delle uscite. Ci sono infatti alcuni calciatori che non sono ritenuti indispensabili da mister Antonio Conte per affrontare la nuova stagione che comincerà il mese prossimo con gli impegni ufficiali ed in questo speciale elenco è presente anche il centrocampista della Nazionale italiana Michael Folorunsho.

Secondo le indiscrezioni più recenti delle ultime ore, il ventisettenne romano pare essere ormai ad un passo dal vestire la maglia del Cagliari. Tornato ai piedi del Vesuvio dopo che la Fiorentina, dove ha giocato in prestito da gennaio, ha deciso di non riscattarlo, Folorunsho veniva dato in orbita rossoblu da alcuni giorni. Il classe 1998 è atteso in Sardegna all’inizio della prossima settimana per le visite mediche di rito.