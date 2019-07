CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ In arrivo Elmas, accordo col Fenerbahce! (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli ruota attorno all’arrivo di un centrocampista in grado alzare la qualità dell’organico azzurro. In queste ultime ore, secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, il club partenopeo avrebbe raggiunto l’intesa con il Fenerbahce per Elmas. Passi avanti concreti nella serata di ieri, con le due società impegnate nella definizione dell’affare, che ruoterebbe attorno ai quindici-sedici milioni di euro più bonus. Restano da formalizzare alcuni dettagli con il procuratore del giocatore ma c’è fiducia che la fumata bianca possa arrivare in tempi relativamente brevi. Ed ecco che la missione in Turchia del Napoli darebbe gli effetti sperati, con un’ultima accelerata che sembra a questo punto avvicinare sensibilmente le parti. Per Elmas sono ben quaranta le presenze collezionate nell’ultima annata con la maglia del Fenerbahce. Una nuova avventura al Napoli lo attende…

Calciomercato Napoli News, Marko Rog ambito da Genoa e Cagliari

Il calciomercato del Napoli si muove anche in uscita. E con il possibile arrivo di Elmas dal Fenerbahce potrebbe concretizzarsi anche la cessione di Rog al Genoa o al Cagliari. Fino a ieri il club ligure sembrava in pole position per il giocatore croato, poi il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha segnalato uno scatto in avanti del Cagliari, che si sarebbe avvicinato in maniera netta al giocatore croato, scavalcando appunto il grifone. Per Pedullà il giocatore potrebbe trasferirsi in Sardegna a titolo definitivo per un’operazione complessiva dai 15 milioni di euro in su. E sarebbe proprio la cessione di Rog a permettere al Napoli di perfezionare l’arrivo di Eljif Elmas, classe 1999 del Fenerbahce, da tempo nei taccuini degli uomini mercato di Aurelio De Laurentiis.

© RIPRODUZIONE RISERVATA