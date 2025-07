Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Miretti nel mezzo ma Folorunsho? 22 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MIRETTI E’ IL NUOVO OBIETTIVO

Il calciomercato Napoli sta facendo faville in questa prima parte della finestra estiva. I partenopei, che hanno però rimediato una sconfitta questo pomeriggio alla prima uscita in amichevole contro l’Arezzo, stanno lavorando per migliorare l’organico Campione d’Italia in carica aggiungendo elementi preziosi al loro organico grazie all’operato dei dirigenti.

Calciomercato Napoli News/ Grealish, torna di moda l'esterno inglese. Chiesa si complica (22 luglio 2025)

Proprio il direttore sportivo Manna avrebbe messo nel mirino un nuovo giocatore da consegnare a mister Antonio Conte così da potenziare la linea mediana. Stiamo parlando di Fabio Miretti, appena tornato alla Juventus dopo il periodo trascorso in prestito al Genoa. Originario di Pinerolo, il ventunenne ha prolungato a luglio dello scorso anno il suo contratto fino a giugno del 2030.

Calciomercato Napoli News/ Sfuma Ndoye, Samuel Lino e Kubo i nuovi obiettivi (21 luglio 2025)

Vestendo la maglia dei rossoblu durante la stagione 2024/2025 Miretti ha saputo ritagliarsi un ruolo importante nella squadra allenata da mister Patrick Vieira collezionando tre reti ed altrettanti assist in ventisei presenze complessive da dividere tra Coppa Italia e Serie A. Essendo un classe 2003, il piemontese ha da poco concluso anche la sua avventura con la Nazionale italiana Under 21 sebbene abbia già esordito in quella maggiore sotto la gestione di Roberto Mancini.

Accostato anche al Bologna nelle ultime settimane, adesso Miretti potrebbe lasciare la Juve per sposare la causa napoletana. Il prezzo fissato dai bianconeri è comunque di 20/30 milioni di euro e un’eventuale trattativa deve ancora essere realmente imbastita dalle parti. Difficile però che rimanga alla Continassa essendo chiuso da altri elementi che potrebbero appunto costringerlo spesso alla panchina, se non alla tribuna.

Calciomercato Napoli News/ Due nomi restano nel mirino, ne arriva almeno uno? (oggi 21 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FOLORUNSHO CONTESO DA DUE CLUB

L’interesse per un nuovo centrocampista come Miretti sottolinea ulteriormente la sempre più vicina partenza di un altro calciatore in quella zona del campo per il calciomercato Napoli. L’Azzurro Michael Folorunsho continua infatti ad essere in procinto di salutare i partenopei nonostante sia appena tornato dal prestito alla Fiorentina, società che ha deciso di non riscattarlo puntando piuttosto su altri profili.

Il passaggio di Folorunsho al Cagliari sembrava quindi essere una questione di ore ma le ultime notizie di mercato lasciano intendere ben altro. Il ventisettenne romano avrebbe dovuto svolgere le visite mediche con i rossoblu ma queste sarebbero state addirittura spostate a causa dell’interessamento manifestato nei suoi confronti dal Torino. La proposta granata da un milione di euro con diritto di riscatto starebbe facendo gola ai campani che potrebbero premere per dirottare il giocatore in Piemonte piuttosto che in Sardegna.