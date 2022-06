Calciomercato Napoli News/ Inserimento lampo per Solbakken, tentativo per Brekalo

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TENTATIVO PER SOLBAKKEN

Anche il calciomercato Napoli si fionda su Ola Solbakken, che è stato uno dei calciatori sorprendenti nella stagione europea appena conclusa. Protagonista con il Bodo/Glimt, che ha raggiunto i quarti di Conference League, l’esterno offensivo qualche tempo fa era dato molto vicino alla Roma, proprio la squadra demolita dai norvegesi all’Aspmyra (e poi nuovamente battuta in casa): il quadro a dirla tutta sarebbe ancora questo, nel senso che – lo riporta Il Mattino – Solbakken avrebbe un accordo con la società giallorossa o comunque starebbe trattando con i capitolini per arrivare a una definizione.

Il problema è che poi bisognerà convincere il Bodo/Glimt: ecco, qui le cose si complicano perché tra i due club ci sono frizioni legate all’incrocio in Conference League (una rissa, addirittura, tra l’allenatore dei norvegesi e il preparatore dei portieri della Roma) e dunque al momento la società scandinava avrebbe virato con decisione sulla proposta del Napoli. I partenopei vedono in Solbakken un buon sostituto di Matteo Politano, che pare destinato al Valencia dove tornerebbe a lavorare con Gennaro Gattuso; sul tavolo un contratto quinquennale, vedremo se a breve arriverà qualche novità in merito…

BREKALO UN OBIETTIVO CONCRETO

Non solo Solbakken: per sostituire Politano, che si unirà al Valencia qualora i pipistrelli dovessero vendere Gonçalo Guedes, il profilo caldo è anche quello di Josip Brekalo. Il calciatore croato piaceva al calciomercato Napoli già lo scorso anno: sarebbe dunque un ritorno di fiamma, sappiamo bene che nel 2021 Brekalo si è poi unito al Torino e con la maglia granata ha disputato un’ottima stagione, segnando 6 gol e risultando uno dei più positivi nella squadra che, sotto la guida di Ivan Juric, ha nettamente migliorato il suo rendimento rispetto agli ultimi campionati.

Ora Brekalo è tornato al Wolfsburg per fine prestito: la società tedesca tuttavia potrebbe venderlo, anzi si vocifera che la richiesta per il cartellino del croato, che può giocare come esterno offensivo ma nel Torino è stato impiegato soprattutto nella linea dei due trequartisti alle spalle del centravanti, sia di 10 milioni di euro. Una somma che certamente il Napoli si può permettere di sborsare, per un calciatore ancora giovane e che potrebbe fare bene agli ordini di Luciano Spalletti: i partenopei comunque tengono aperte varie porte per l’eventuale sostituto di Politano, poi si vedrà cosa dirà il calciomercato…











