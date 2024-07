Calciomercato Napoli News/ Inserimento per Greenwood, Buongiorno ufficiale!(13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA PER GREENWOOD

Il calciomercato Napoli tenta il sorpasso last minute per Mason Greenwood. La situazione è molto chiaro: il giocatore del Manchester United ha un accordo con il Marsiglia e lunedì è fissata la deadline. Se l’esterno non accetterà la proposta francese, allora il Napoli avrebbe grandi possibilità.

Il giocatore è stato ceduto in prestito al Getafe nell’ultima stagione ed è tornato ad ottimi livelli. Lo United però, titolare del cartellino del calciatore inglese, non vuole più avere a che fare con il ragazza dopo le accuse con prove di violenza quella che all’epoca era la compagna.

Secondo Sky Sport, il Napoli potrebbe affondare il colpo di calciomercato per il classe 2001 grazie alle cessioni. Come quella che potrebbe concretizzarsi di Lindstrom. Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, avrebbe reso noto l’interesse dell’Everton per il danese ex Francoforte.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, UFFICIALIZZATO L’ARRIVO DI BUONGIORNO

Intanto, il calciomercato Napoli ha annunciato il terzo colpo della sessione estiva. Dopo l’acquisto di Spinazzola da svincolato e quello di Rafa Marin dal Real Madrid, gli azzurri mettono a referto l’acquisto di Alessandro Buongiorno, protagonista di una grande stagione al Torino.

A questo punto la difesa si può definire completata. I 30 milioni più 5 di bonus offerti ai granata hanno permesso al Napoli di prelevare il centrale difensivo tanto voluto da Conte. Ora la priorità sarà il centrocampo, in attesa di capire quando e a quanto Osimhen lascerà la capoluogo campano.

