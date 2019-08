Calciomercato Napoli News/ Inserimento per Romelu Lukaku ma… (ultime notizie)

Secondo Alfredo Pedullà il Napoli si sarebbe inserito nella trattativa di calciomercato per Romelu Lukaku. Un corteggiamento che si poteva trasformare in un’offerta vicina ai settanta milioni di euro, se il centravanti del Manchester United non avesse rifilato agli azzurri un no secco. “Il Napoli cerca una punta – scrive il giornalista sul suo sito web – e le caratteristiche sono quelle, indipendentemente dal discorso rinnovo di Milik (scadenza 2021). La proposta del Napoli non avrà un seguito, Lukaku ha detto no”. A fare eco alle parole di Pedullà ci ha pensato il collega Ciro Venerato di TgRai Sport, che ha praticamente azzerato le chances azzurre per la punta dello United: “Ci sono rumors di calciomercato sul Napoli negli ambienti del calcio che conta. Secondo alcuni dirigenti di primo piano anche De Laurentiis starebbe lavorando a fari spenti su Lukaku, offrendo cash più Milik ai Red Devils. Dal ritiro partenopeo sono arrivate secche smentite sull’indiscrezione di calciomercato. Stipendio di 9 milioni netti e diritti di immagine milionari, gestiti da una multinazionale americana, rendono quasi impossibile la trattativa. Su Lukaku solo Juve e Inter. Con i neroazzurri pronti a rilanciare stando alle voci di corridoio”.

Calciomercato Napoli News, James Rodriguez e Hirving Lozano sotto i riflettori

I nomi di James Rodriguez e Hirving Lozano restano sotto i riflettori del calciomercato del Napoli. Dopo l’addio obbligato a Nicolas Pépé la società partenopea ha intenzione di mettere a segno un colpo in attacco e secondo quanto svelato da Radio Kiss Kiss Napoli, la prossima settimana potrebbero esserci diverse novità. Il campionato è dietro l’angolo e al momento l’attaccante del Real Madrid e quello del PSV sono tra i profili più chiacchierati e ambiti dagli azzurri. Sul fronte uscite, invece, si registra un forte interesse da parte del Sassuolo per Lorenzo Tonelli.

