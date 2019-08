Calciomercato Napoli News/ Ipotesi James Rodriguez ancora aperta, mentre Lozano…

Il calciomercato del Napoli continua a ruotare attorno a James Rodriguez che è ritornato al Real Madrid dopo il prestito al Bayern Monaco. Il calciatore sembrava molto vicino agli azzurri per poi vedere la trattativa complicarsi improvvisamente. Della trattativa ne ha parlato Ciro Venerato ai microfoni della Rai durante La Domenica Sportiva: “Il Napoli continua la linea calda con Madrid. James Rodriguez si sta avvicinando e nell’ultima settimana qualcosa potrebbe accadere. Il calciatore arriverà in prestito oneroso con diritto di riscatto”. Il giornalista poi parla anche di Lozano, per il quale specifica i rapporti con il suo agente Mino Raiola non sono ottimi. E Mauro Icardi? L’attaccante argentino dell’Inter avrebbe deciso di andare alla Juventus, facendo saltare quello che sembrava un affare interessante.

Calciomercato Napoli News, c’è la fila per Ounas

Tra i calciatori del Napoli che potrebbero partire in questa sessione di calciomercato c’è Ounas. L’esterno d’attacco era arrivato in azzurro l’estate scorsa, senza riuscire però a imporsi con continuità. Ne ha parlato sempre Ciro Venerato alla Rai durante la trasmissione Domenica Sportiva. Questi ha spiegato: “Tra il Napoli e il Cagliari si è parlato anche di Ounas. Il Cagliari ha offerto cinque milioni di euro per il prestito oneroso”. Attenzione però perché il giornalista specifica come il Lilla si sia spinto più in là, arrivando a offrire oltre al titolo temporaneo a 5 milioni di euro anche un diritto di riscatto per 35. Staremo a vedere se l’affare si svilupperà e porterà a evoluzioni positive.

