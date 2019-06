Calciomercato Napoli news/ James Rodriguez “Futuro? Entro 20 giorni” (ultime notizie)

Il calciomercato di casa Napoli continua ad avere come protagonista James Rodriguez. Il gioiello della nazionale colombiana è il principale obiettivo per la campagna acquisti estiva dai partenopei, e a breve potrebbe realmente giungere la fatidica fumata bianca. Nella nottata appena passata i Cafeteros sono stati eliminati dalla Copa America dopo la sconfitta ai calci di rigore contro il Cile, di conseguenza l’ex centrocampista del Bayern Monaco, rientrato dopo il prestito al Real Madrid, avrà ora il tempo di dedicarsi al futuro. «Futuro? Non so, ho 20 giorni per pensarci», ha detto ieri lo stesso James Rodriguez a fine partita, «Dipende dal Real Madrid – ha aggiunto – ci sono persone dentro che decidono tanto, io non posso fare niente». Il talento sudamericano sembra sviare l’argomento, ma le indiscrezioni danno ormai per fatto il trasferimento al San Paolo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: JAMES RODRIGUEZ PARLA DEL FUTURO

Si lavora su un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto, per un’operazione totale da circa 40 milioni di euro. Il Napoli sta provando ad abbassare un po’ le richieste del Real, scendendo fino a 35 milioni, ma è logico pensare che vista la formula agevolata il prezzo non potrà scendere più di tanto. Secondo Repubblica, comunque, l’operazione è in dirittura d’arrivo e James «verrà ufficializzato dopo la conclusione della sua avventura con la Nazionale della Colombia in Coppa America», terminata appunto nelle scorse ore. A confermare la trattativa ormai vicino alla chiusura era stato anche il padre di James Rodriguez, pochi giorni fa: «A Napoli c’è già Ospina – le parole di Wilson James Rodrguez a Calcio Napoli 24 – ritroverebbe Ancelotti e andrebbe in un club molto importante. Napoli è la migliore opzione per lui». Rimaniamo quindi in attesa di novità, consci che ogni giorno potrebbe essere quello giusto per poter chiudere un’operazione che regalerebbe al Napoli nonché al calcio italiano, un giocatore di assoluto livello.

