Calciomercato Napoli news/ “James Rodriguez ha scelto gli azzurri” (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli vede la trattativa su James Rodriguez entrare nel vivo e nella popolare trasmissione di Sky dedicata al mercato il giornalista Gianluca Di Marzio ha svelato gli ultimi retroscena, fugando soprattutto alcuni dubbi che si erano fatti strada negli ultimi giorni. James vuole il Napoli e non ha in programma ripensamenti: “Ieri il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli, era in viaggio a Madrid”, ha spiegato Di Marzio, “ed ha incontrato l’agente di James Rodriguez e Rodrigo, stringendo un patto ancora più forte per James, per portarlo a Napoli il prima possibile. Il Napoli lavora con il Real Madrid per trovare l’intesa definitiva e portare a termine l’affare. Il calciatore d’altra parte è più che mai convinto del trasferimento, sicuro di poter dare il meglio sotto la guida di Carlo Ancelotti così come era accaduto al Bayern Monaco, prima che il tecnico italiano lasciasse la panchina bavarese.”

Calciomercato Napoli News, Paganini: “L’Inter spara grosso per Icardi”

Il giornalista Rai Paolo Paganini ha invece ragguagliato, sul fronte del calciomercato del Napoli, sulla situazione Icardi e sulla possibilità che l’Inter possa cedere agli azzurri il suo bomber. Dal suo profilo ufficiale Twitter Paganini ha spiegato come i nerazzurri non siano affatto in vena di fare sconti, e abbiano richieste piuttosto importanti in serbo per accettare di sedersi a trattare col Napoli. “Telenovela Icardi: c’è la Juventus, che però prende tempo perché l’Inter vuole Dybala. Il Napoli ha offerto 60 milioni, ma l’Inter ne vuole 70 cash (i soldi per Lukaku) oppure uno scambio con Insigne o Allan più soldi. E c’è anche la Roma con Florenzi, Dzeko e soldi“.“ Insomma, la concorrenza non manca per il bomber argentino e anche l’agente nonché compagna del calciatore, Wanda Nara, consapevole di questa possibile asta partirebbe da una base di ingaggio di 8 milioni di euro l’anno per accettare di far cambiare casacca a “Maurito”.

