Calciomercato Napoli News/ James Rodriguez si complica e Hysaj…(Ultime notizie)

Si complica l’affare che doveva portare James Rodriguez a diventare il fiore all’occhiello del calciomercato del Napoli. Durante la Domenica Sportiva Estate Ciro Venerato ha ribadito le sue perplessità sull’affare, già palesate la scorsa settimana. Il Real Madrid non si smuove dalla richiesta di 42 milioni di euro e Aurelio De Laurentiis non cede. Ora però il rischio è quello di arrivare a una protesta da parte della curva azzurra, per aver praticamente dato per fatto l’acquisto di un campione di tale caratura. Se il colombiano ex Bayern Monaco dovesse veramente non arrivare a quel punto gli azzurri dovranno trovare un’alternativa quantomeno sullo stesso livello. Un compito che non è di certo facile visto che non sono moltissimi i calciatori del livello del trequartista sul mercato.

Calciomercato Napoli News, Hysaj-Atletico salta tutto!

Elseid Hysaj non sarà un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid, questa è una delle ultime notizie legate al calciomercato del Napoli. Il giornalista della Rai Ciro Venerato ribadisce come le richieste assurde da parte di Aurelio De Laurentiis abbiano destabilizzato i colchoneros pronti a cambiare obiettivo per la corsia destra. Rimane tiepido l’interesse della Juventus che sembrava di fatto aver abbandonato la pista che porta al calciatore albanese, coperta nel ruolo da Joao Cancelo, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado. Va ricordato però che Hysaj è un vecchio pallino di Maurizio Sarri, fu proprio lui infatti a portarlo in azzurro dall’Empoli dove l’aveva lanciato in Serie A. Terzino dotato di buona spinta piace agli allenatori anche perché può essere schierato indifferentemente a destra e a sinistra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA