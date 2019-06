Calciomercato Napoli/ News: James Rodriguez vicino, ma Koulibaly… (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli è caratterizzato da due grandi nomi, uno in entrata e l’altro in uscita. Se James Rodriguez sembra sempre più vicino, il futuro al Napoli di Kalidou Koulibaly è fortemente in dubbio, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport. Il Manchester City, infatti, è pronto a offrire 95 milioni di euro al club partenopeo. Bisognerà capire se il presidente Aurelio De Laurentiis saprà resistere alla tentazione di incassare così tanti soldi. 95 milioni sono una cifra altissima, anche se vorrebbe dire privarsi del difensore senegalese, tra i migliori in Europa. Il denaro ricavato dall’eventuale cessione di Koulibaly, successivamente, sarebbe investito nelle trattative in corso per Kostas Manolas della Roma e James Rodríguez del Real Madrid, con il greco che naturalmente sarebbe fondamentale come nuovo perno della difesa. Quanto al giocatore, l’idea di poter lavorare alle dipendenze di Pep Guardiola nella più forte squadra inglese potrebbe convincere Koulibaly a trasferirsi in Premier League, nonostante il forte legame con la squadra e la città di Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PARLA L’EX AGENTE DI JAMES RODRIGUEZ

D’altro canto, ecco che James Rodriguez al Napoli è un affare vicino alla definizione, come scrive sempre La Gazzetta dello Sport confermando le indiscrezioni circolate nel pomeriggio di ieri. Il Real Madrid avrebbe infatti accettato la formula per la cessione del colombiano in prestito con diritto di riscatto: la volontà dell’ex Bayern Monaco e l’intercessione del suo agente Jorge Mendes, hanno convinto i blancos ad accettare le condizioni proposte da Aurelio De Laurentiis. Sulla vicenda è da segnalare pure il commento di Bruno Carpeggiani, che conosce da tempo James Rodriguez e lo ha assistito per diversi anni. Da suo ex procuratore dunque Carpeggiani ha commentato così a Tuttonapoli.net le voci sul possibile futuro in azzurro di James Rodriguez: “Parliamo di un gran giocatore e per il Napoli sarebbe un gran colpo. Ancelotti lo aveva già richiesto al Bayern Monaco perché crede in lui. Vedremo come lo utilizzerà, di sicuro il Napoli si ritroverà in rosa un giocatore top, un talento purissimo”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA