Calciomercato Napoli news/ James vicinissimo, c’è Verdi in uscita (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli è caratterizzato in entrata dal nome di James Rodriguez, ma in uscita bisogna fare attenzione a Simone Verdi. La Gazzetta dello Sport infatti indica proprio in Verdi uno dei due grandi obiettivi della Sampdoria, che attende di ufficializzare Eusebio Di Francesco come nuovo allenatore, per rafforzare il proprio reparto offensivo. L’altro è il francese Gregoire Defrel, che dopo l’esperienza proprio in blucerchiato è tornato alla Roma, proprietaria del cartellino. Sappiamo che Simone Verdi, acquistato l’estate scorsa dal Bologna, non ha convinto nella sua prima stagione al Napoli nella quale è stato una buona riserva ma non è mai stato davvero considerato come possibile titolare e di conseguenza è in uscita, se arrivasse l’offerta giusta. Bisognerà dunque valutare, in base alle offerte sul piatto, se cedere Verdi a titolo definitivo oppure mandarlo in prestito per poi rivalutare la sua posizione. Vari club di serie A stanno pensando a Simone Verdi, in questo momento è proprio la Sampdoria a sembrare in pole position.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: OSPINA PARLA DI JAMES RODRIGUEZ

D’altro canto, parlando del calciomercato Napoli in queste ore naturalmente non si può tacere di James Rodriguez. Il portiere del Napoli e della Nazionale colombiana David Ospina ha parlato in mixed zone dopo la vittoria per 1-0 contro il Qatar nella seconda giornata del girone di Copa America, che ha già promosso i Cafeteros ai quarti. Oltre che della gara vinta della sua nazionale, il portiere ha parlato anche della possibilità di un approdo a Napoli del suo compagno di Nazionale James Rodriguez, ipotesi che naturalmente farebbe molto piacere ad Ospina: “Sappiamo chi è James e cosa rappresenta, sarebbe bellissimo averlo in squadra per raggiungere i prossimi obiettivi. Lui sa che è una grande squadra e gli piacerebbe venire a Napoli, prenderà la decisione migliore per la sua carriera. James è concentrato sulla Copa America ma se l’affare si potesse fare sarebbe fantastico”.

