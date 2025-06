Calciomercato Napoli News: il club spagnolo rifiuterà fino a giugno tutte le offerte che non provenga dal club azzurro. Manna al lavoro (21 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPRINT PER JUANLU

Il calciomercato Napoli è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. I campani arrivano da uno straordinario Scudetto, ma a partire dal prossimo anno si aggiungerà il faticosissimo e prestigioso impegno della Champions League.

Per questo Antonio Conte ha chiesto Aurelio De Laurentiis diversi innesti tra cui Juanlu. Il terzino del Siviglia piace parecchio anche a Giovanni Manna, il direttore sportivo del Napoli, che è volato in Spagna per incontrare il club andaluso.

Calciomercato Napoli News/ Svolta nel rinnovo di Anguissa, Marin vola in Spagna (20 giugno 2025)

L’accordo a livello di cifre non è arrivato, ma c’è una promessa in atto tra la squadra spagnola e i partenopei. Come riporta Il Mattino, il Siviglia ha confermato che non parlerà con nessuno fino a giugno, dando priorità al Napoli che ora dovrà accelerare per chiudere il colpo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, AMBORSINO-CAGLIARI

Il calciomercato Napoli lavora anche alle uscite. Giuseppe Ambrosino, attaccante classe 2003, potrebbe andare in prestito al Cagliari. Il centravanti dell’Under 21 dell’Italia potrebbe fare un percorso simile a Gianluca Gaetano.

Calciomercato Napoli News/ Contatti col Torino per un portiere e due punte, Ndoye più vicino (20 giugno 2025)

Passando al capitolo Vanja Milinkovic-Savic, il Torino è obbligato a cederlo a coloro che pagheranno i 18 milioni di clausola, cosa che il Napoli ha intenzione di fare. Non finisco qui però gli affari con i granata poiché il Toro vorrebbe Ngonge.

L’ex Verona non ha trovato tanto minutaggio con la maglia azzurra dunque potrebbe ritrovare Marco Baroni per una nuova avventura. In caso, il Torino lo porterà in Piemonte in prestito o con il diritto di riscatto o con l’obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi.