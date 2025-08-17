Calciomercato Napoli news: i friulani oltre all'esterno prenderanno anche Cheddira dai partenopei. Il macedone vuole solo i partenopei (17 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, DOPPIO AFFARE CON L’UDINESE

Il calciomercato Napoli è ormai alle battute finali per Juanlu Sanchez. L’esterno lascerà il Siviglia per accasarsi in Italia per una cifra intorno ai 18 milioni di euro, superando la concorrenza del Wolverhampton nonostante gli inglesi abbiano offerto qualcosa in più.

Calciomercato Napoli News/ Diouf conteso da diversi club, triennale per una giovane punta (16 agosto 2025)

È stata fondamentale la volontà dello spagnolo di trasferirsi a tutti i costi al Napoli che ora libera Zanoli: il calciatore era molto vicino al Bologna di Vincenzo Italiano, ma ora è l’Udinese che attualmente si trova in vantaggio.

I bianconeri sarebbero infatti vicini ad un doppio colpo dai partenopei con l’acquisto anche di Cheddira. A proposito di attaccanti, resta saldo in Campania il classe 2003 Ambrosino, attaccante della Nazionale Under 21.

Calciomercato Napoli news/ Juanlu Sanchez, l'affare si farà e c'è ottimismo. Intrigo Musah (15 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, SI SPINGE PER ELMAS

Il calciomercato Napoli continua a seguire Elmas. Il giocatore sarebbe entusiasta di rivestire la maglia dei partenopei così come gli Azzurri sarebbero ben disposti a riaccogliere il macedone, uno dei protagonisti del terzo Scudetto.

Elmas gioca attualmente al Lipsia anche se il club tedesco non sembra puntarci molto. Per questo a gennaio c’è stata la cessione in prestito al Torino, dove il giocatore è tornato a performare ad alto livello aumentato la concorrenza.

I granata avrebbero potuto riscattare il macedone per 17 milioni, essendo questa la cifra fissata per il diritto di riscatto, ma è stato deciso di mollare la presa sperando di acquistarlo a meno. Una scelta non proprio spettacolare dato che ora il prezzo rischierebbe addirittura di lievitare.

Calciomercato Napoli News/ Virata su Diouf per la mediana, l'Udinese mira ad una punta (15 agosto 2025)