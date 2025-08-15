Calciomercato Napoli news: subito spente le possibili voci di un affare a rischio per il terzino del Siviglia: vestirà presto d'azzurro (15 agosto 2025)
CALCIOMERCATO NAPOLI, JANLU È IN ARRIVO
Il calciomercato Napoli alla fine chiuderà Juanlu Sanchez. Filtra parecchio ottimismo e fiducia in casa partenopeo per il terzino del Siviglia con le parti che stanno definendo gli ultimi dettagli secondo Fabrizio Romano.
Il Wolverhampton era arrivato ad offrire 20 milioni contro i 17 dei partenopei per strapparlo agli andalusi, ma l’esperto di mercato ha confermato che nonostante ciò è il Napoli in vantaggio poiché la scelta del giocatore non è mai stata in discussione.
Il Siviglia in tutto ciò è nei guai potendo portare solamente 12 giocatori per la prima partita di campionato con il Bilbao a causa di un problema di registrazione che obbliga i biancorossi a vendere, Juanlu Sanchez in primis.
CALCIOMERCATO NAPOLI, NOTTINGHAM SU MUSAH
Il calciomercato Napoli continua a monitorare la situazione Musah. Il centrocampista del Milan ha svolto l’intero precampionato con Massimiliano Allegri, ma resta comunque tra le possibili cessioni della rosa rossonera.
Lo statunitense ex Valencia piace non solo però ai partenopei ma anche al Nottingham Forest: il club inglese, così come sta facendo per Douglas Luiz della Juventus, è alla finestra per cercare l’accordo definitivo per acquistare il giocatore.
La presenza di una società con il Nottingham non è una bella notizia per il Napoli poiché gli inglesi hanno grande disponibilità economica e non avrebbero problemi a presentarsi a Milano con l’offerta decisiva da 30 milioni.