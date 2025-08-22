Non solo la punta e il calciomercato Napoli valuta alcuni profili e potrebbero esserci nuovi movimenti nei prossimi giorni di mercato.

Calciomercato Napoli, non solo Hojlund: azzurri scatenati

In questi ultimi giorni di mercato il calciomercato Napoli potrebbe decollare e gli azzurri starebbero valutando vari nomi sul mercato. La priorità e ne abbiamo parlato in questi giorni è l’attaccante e sostituire Romelu Lukaku, alle prese con un grave infortunio; il club partenopeo cerca un attaccante e il primo nome sulla lista di Antonio Conte è Rasmus Hojlund.

Il giocatore danese è la priorità e il Napoli potrebbe chiudere con un obbligo di riscatto, ma eventualmente occhio alle possibili alternative e nelle ultime ore sono salite le quotazioni di Artem Dovbyk e secondo Il Messaggero si parla di un possibile scambio, addirittura con il giovane terzino azzurro Zanoli. Ma il futuro di Zanoli è legato sicuramente alla querelle relativa allo spagnolo Juanlu.

Il giocatore del Siviglia è uno dei giocatori telenovela dell’estate ed il suo futuro e quello di Zanoli sono senza dubbio correlati. Zanoli partirà solo in caso di arrivo dello spagnolo e nelle ultime ore c’è stata una sorta di raffreddamento con il Napoli che sembra ormai stufo dei continui dubbi della società andalusa; l’offerta c’è ed è di 18 milioni ma il Napoli vuole chiudere il prima possibile.

Calciomercato Napoli, occhio a quel che succede a centrocampo

Il calciomercato Napoli sta cambiando ed è tutta causa della situazione relativa a Romelu Lukaku. Il grave infortunio occorso al belga ha cambiato i piani della società partenopea ed ora la maggior parte del tesoretto verrà investito sull’attaccante e si complica quindi la situazione a centrocampo. Per questo motivo anche è sfumato Andy Diouf, terminato invece all’Inter.

Il Napoli valutava un investimento per un vice-Anguissa ma lo stop di Lukaku cambia tutto e valuta cosi dei possibili sostituti, per il centrocampo è sempre più vicino l’arrivo di Elijf Elmas ed il club azzurro è vicino all’accordo con il Lipsia, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto mentre il club tedesco vorrebbe invece un obbligo e una cessione definitiva.

In uscita occhio a Mazzocchi, il giocatore vorrebbe restare ma al momento non è nei piani di Conte e società e per lui c’è l’interesse di 2 o 3 club di serie A. Nelle ultime ore si è fatto vivo il Cagliari ma in prima fila ci sono Parma e soprattutto Sassuolo con i neroverdi a caccia di un terzino.