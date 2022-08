CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Kepa è ad un passo, mister Spalletti: “Kim è un bel rospo”

Calciomercato Napoli news, Kepa Arrizabalaga e la situazione tra i pali

Il Napoli sta per mettere le mani su un nuovo portiere in questa sessione estiva di calciomercato prelevando Kepa Arrizabalaga dal Chelsea. Secondo quanto emerso dalle indiscrezioni più recenti, gli azzurri dovrebbero chiudere in settimana aggiudicandosi lo spagnolo che arriverà con la formula del prestito e con il 75% dell’ingaggio a carico dei londinesi, come riporta il Corriere dello Sport. A questo punto però, stando a La Gazzetta dello Sport, Alex Meret potrebbe decidere di guardarsi altrove invece di firmare il rinnovo fino al 2027.

Mentre si pensa allo svincolato Salvatore Sirigu come sostituto dell’italiano, mister Spalletti ha commentato questa situazione a margine dell’amichevole col Maiorca spiegando: “Meret? Chiaro che la personalità passa anche dall’emotività e bisogna ritrovarsi anche in quei contesti in cui con una spallatina devi rimanere in piedi e non buttarti subito giù emotivamente. Per ora è il nostro portiere, ha fatto ottimi interventi e ce lo teniamo caro perché sà benissimo il suo mestiere, è nel giro della Nazionale e ha le capacità per fare bene”

Il Napoli, in attesa di novità dal calciomercato, continua a preparsi in vista degli impegni ufficiali. Come riporta Napoli Magazine, il tecnico azzurro Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il rendimento dei nuovi arrivati Kim Min-jae e Kvaratskhelia: “Kim Min-jae? Ha giocato bene, le sue caratteristiche già le conoscevamo come la tecnica, l’esplosività di testa… Bel rospo per gli avversari, sarà difficile giocarci contro! Kvaratskhelia? E’ la classica punta esterna che ha qualità, riesce ad uscire dai momenti di difficoltà con grande tecnica ed è anche sufficientemente veloce per aggredire lo spazio. Anche in questa amichevole ha dimostrato di essere un degno sostituto di Insigne. Mercato? Questo discorso lo affronteremo bene durante la prossima conferenza stampa, questa è una società che fa le cose in maniera corretta, ha deciso di abbassare il tetto degli stipendi e possiamo mirare su calciatori che rientrano in questo tetto, tra cui giovani importanti. E’ chiaro che ti togli una fetta di mercato così, però nel futuro e dando tempo ai calciatori porterà ad avere una squadra forte e una società sana.”

