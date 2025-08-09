Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Sgarbi va al Pescara 9 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, KEVIN TRA L’INFORTUNIO E LA VALUTAZIONE ECONOMICA

Il calciomercato Napoli è attivissimo su più fronti e gli azzurri si stanno muovendo in particolare per aggiungere un nuovo attaccante alla propria rosa. Gli addii di Victor Osimhen, tornato una volta per tutte al Galatasaray, di Giovanni Simeone, passato al Torino, e quello imminente di Giacomo Raspadori, in procinto di essere ufficializzato dall’Atletico Madrid spingono il ds Manna a lavorare in questa direzione.

Calciomercato Napoli news/ Raspadori all'Atletico Madrid avvicina Grealish in attacco (9 agosto 2025)

Il nome più caldo delle ultime ore per il calciomercato Napoli pare essere quello di Kevin Santos, di proprietà dello Shakhtar Donetsk. Il calciatore brasiliano, arrivato in Europa per giocare con gli ucraini dopo essersi messo in mostra nel suo Paese con il Palmeiras, nelle due stagioni in arancionero ha firmato sedici reti e dieci assist in cinquantacinque presenze.

Calciomercato Napoli News/ Colpo di scena Lookman? Una big piomba su Nusa!

Classe 2003, Kevin è un’ala sinistra naturale che può anche essere schierata sulla corsia di destra o nel ruolo di prima punta in caso di necessità. Lo Shakhtar lo tiene in grande considerazione a fronte di un contratto valido fino a giugno del 2028 e soprattutto di una valutazione da 50 milioni di euro per il suo cartellino, almeno stando a quanto emerso recentemente.

Il costo del trasferimento non è però l’unico ostacolo affinchè questa trattativa possa concretizzarsi sul serio. Il Napoli è infatti preoccupato dall’infortunio riportato ad un menisco da parte del sudamericano durante un amichevole e questo aspetto sarebbe il vero motivo per cui i campani non stanno chiudendo l’affare. Possibile che gli sforzi napoletani si concentrino su altri elementi, magari a centrocampo, nella settimana alle porte.

Calciomercato Napoli news/ Gutierrez preso, Juanlu quasi: ballano tre milioni con il Sevilla (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SGARBI PASSA AL PESCARA

Il calciomercato Napoli si sta muovendo parecchio in attacco durante questa fase del mercato estivo. Nelle scorse ore i partenopei hanno infatti completato anche un’altra cessione, ovvero quella di Lorenzo Sgarbi. Il ventiquattrenne si è infatti trasferito a titolo temporaneo al Pescara, come si legge nel comunicato ufficiale emesso dai biancazzurri, andando dunque a giocare ancora una volta in Serie B. Nella passata stagione Sgarbi ha siglato due assist in nove presenze con il Bari mentre ha racimolato undici apparizioni complessive con la Juve Stabia.

Seconda punta naturale schierato all’occorrenza come centravanti oppure come trequartista, Sgarbi è un prodotto del vivaio del club campano dove è arrivato dopo aver cominciato a muovere i primi passi in quello del Sudtirol, essendo nativo di Bolzano. Per Sgarbi, impiegato da mister Conte in amichevole nelle scorse settimane, quella con gli abruzzesi è la settima avventura in prestito lontano dai piedi del Vesuvio.