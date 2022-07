CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Kim e Simeone in arrivo, Piotr Zielinski piace a due club

Calciomercato Napoli news, Kim Min-jae e Giovanni Simeone per Spalletti

Il Napoli è una delle società più attive in queste settimane di calciomercato ed i suoi dirigenti sembrano essere ormai vicini alla chiusura di due operazioni fondamentali per sistemare la rosa a disposizione del tecnico Spalletti in vista della stagione che per cominciare ufficialmente. In difesa gli azzurri stanno per accogliere Kim Min-jae dal Fenerbahçe nell’ottica di sostituire Kalidou Koulibaly, passato al Chelsea.

Stando ai rumors più recenti, il sudcoreano potrebbe arrivare già oggi e nel frattempo le società sistemeranno gli ultimi aspetti burocratici dell’operazione. In attacco invece Giovanni Simeone dell’Hellas Verona dovrebbe rimpiazzare Andrea Petagna, destinato al Monza. I gialloblu chiedono 16 milioni di euro per l’argentino e la sensazione è che la trattativa possa presto andare in porto visto che la punta non è stata nemmeno impiegata nell’amichevole giocata contro i tedeschi dell’Hoffenheim.

Calciomercato Napoli news, Milan e West Ham sulle tracce di Zielinski

Il Napoli cerca quindi nuovi rinforzi ma anche in questa finestra di calciomercato estivo deve anche guardarsi bene dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Nello specifico, il polacco Piotr Zielinski sarebbe finito nel mirino di due società: il Milan in Italia ed il West Ham in Premier League. I rossoneri faticano a chiudere con il Club Brugge per De Ketelaere ed i londinesi stanno ragionando sulla richiesta da 50 milioni di euro pagabili in 3 rate, come riporta Tuttosport, formulata dai campani.

