CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Koulibaly da riconfermare, davanti piace Correa

Calciomercato Napoli news, si pensa al rinnovo di Koulibaly

Il calciomercato estivo è appena cominciato ma in casa Napoli si lavora da tempo al fine di garantire un organico importante da mettere a disposizione di mister Luciano Spalletti per la prossima stagione. Perso il capitano Lorenzo Insigne, trasferitosi in Canada per giocare a Toronto, gli azzurri vorrebbero invece blindare un altro calciatore come Kalidou Koulibaly, elemento individuato come prossimo portacolori del club. Sotto contratto fino al giugno del 2023, ovvero al termine della prossima stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport per Koulibaly il Napoli sarebbe disposto a rivedere il tetto ingaggi.

Calciomercato Napoli news/ Portiere, piace Gollini, Politano verso Valencia

Seguito con grande interesse dalla Juventus, che potrebbe presto lasciar partire De Ligt, il patron De Laurentiis ed i suoi collaboratori starebbero pensando di prolungare il rapporto con il difensore per altri cinque anni rivedendo quesi sei milioni più bonus attualmente percepiti ma restando comunque vicini a questo tipo di cifre.

Calciomercato Napoli news/ Elmas pensa all'addio, Mertens ancora lontano

Calciomercato Napoli news, davanti piace anche Correa

La difesa non è l’unica zona del campo in cui il Napoli punta a sistemarsi in questa finestra di calciomercato. Ricordando appunto l’addio di Insigne, gli azzurri avrebbero messo nel mirino il profilo di Joaquin Correa, di proprietà dell’Inter. Fortemente voluto da mister Simone Inzaghi lo scorso anno dopo le stagioni trascorse insieme alla Lazio, l’argentino non ha saputo fare la differenza e non è stato in grado di scalzare la concorrenza rappresentata da Lautaro Martinez, Dzeko e Sanchez. Il ritorno di Lukaku ed il possibile approdo a Milano di Dybala potrebbero spingere Correa a guardarsi altrove ed il tecnico Spalletti sarebbe disposto ad abbracciarlo a Napoli.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ospina in Arabia, ecco chi affiancherà Meret

© RIPRODUZIONE RISERVATA