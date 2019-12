CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Koulibaly vuole andarsene? Kolasinac è l’alternativa

Il calciomercato Napoli inevitabilmente risentirà di quanto è successo sotto il Vesuvio negli scorsi mesi. Kalidou Koulibaly è uno di quei giocatori con il quale qualcosa sembra essersi rotto, come testimoniano difficoltà varie fino all’ultimo infortunio, per cui non è più da escludere un addio con il difensore senegalese, che potrebbe anzi addirittura verificarsi anche già a gennaio, soprattutto se questa fosse la volontà dello stesso Koulibaly. A Napoli circolano indiscrezioni secondo le quali KK vorrebbe cambiare aria il più velocemente possibile, vedremo dunque se questa clamorosa possibilità diventerà realtà già nelle prossime settimane. Il punto fermo è che il presidente Aurelio De Laurentiis non ha naturalmente intenzione di svendere un giocatore che resta comunque uno dei “gioielli” più preziosi nella rosa del Napoli, dunque chiunque bussasse per Koulibaly dovrebbe mettere sul piatto un’offerta convincente per la società. Manchester United e Arsenal sono le due piste più calde: in particolare, i Gunners hanno urgente bisogno di un rinforzo al centro della retroguardia, ma la dirigenza ha già fatto sapere al nuovo allenatore Mikel Arteta di non poter spendere troppo. Per questo, secondo il Daily Mirror, l’obiettivo dell’Arsenal sarebbe quello di inserire nella trattativa Sead Kolasinac. Questo vorrebbe dire per il Napoli un’offerta più bassa dal punto di vista economico, ma non dover cercare sostituti perché sotto il Vesuvio arriverebbe il difensore tedesco-bosniaco.

