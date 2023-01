CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ La Juve pensa a Zielinski, all.Angers: “Su Ounahi dico…”

Calciomercato Napoli news, la Juventus pensa a Piotr Zielinski

In casa Napoli i dirigenti non si possono permettere di pensare soltanto ai possibili movimenti in entrata ed in uscita per migliorare il livello della rosa a disposizione di mister Spalletti in questi freddi giorni di calciomercato. I campani devono infatti anche guardarsi le spalle dagli assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni ed in questo senso si colloca l’interesse espresso dalla Juventus verso Piotr Zielinski, in scadenza di contratto tra un anno e quindi nel giugno 2024.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Ounahi sembra più vicino, due in arrivo dalla Serie B

I bianconeri vorrebbero aggiudicarsi il centrocampista polacco nel caso in cui non dovessero poter più contare su Adrien Rabiot, il quale starebbe chiedendo troppo per rinnovare con i piemontesi tramite la madre-agente, pronta a trovargli una nuova sistemazione. Nemmeno Weston McKennie pare certo della permanenza a Torino ed il ventottenne sarebbe l’elemento più utile per sopperire a queste partenze.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Sorpasso del PSG per Ounahi, Montella vuole Demme

Calciomercato Napoli news, parla l’allenatore di Ounahi all’Angers

Uno degli obiettivi del Napoli per potenziare l’organico tra questa e la prossima sessione invernale di calciomercato è senza dubbio Azzedine Ounahi, ventiduenne marocchino di proprietà dell’Angers SCO. Il centrocampista che ha saputo distinguersi con il Marocco nel corso dei Mondiali disputati in Qatar ha il contratto in scadenza solamente a giugno del 2026 e sul suo possibile addio ai francesi il suo allenatore Abdel Bouhazama, come riporta Tuttonapoli.net, dopo la sfida col PSG avrebbe dichiarato: “Abbiamo importanti e forti richieste per Azzedine Ounahi. Trovo positivo che abbia fatto il viaggio con la squadra qui a Parigi. Se sarà ceduto? Sono solo un allenatore, quindi voglio solo essere informato: se lo cedessimo e il club che lo acquisterà potrà prestarcelo, sarei molto felice”.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ In arrivo dal Bari sia Cheddira che Caprile per l'estate

Calciomercato Napoli news, ecco il giovane Koffi dalla Roma

Nel frattempo il Napoli si conferma ancora una volta una delle squadre più attente ai giovani di prospettiva in fase di calciomercato. Come spiegato da Tuttomercatoweb.com, i partenopei si sarebbero infatti aggiudicati Cedrick Koffi, diciottenne proveniente dalla Roma Primavera. Per l’acquisto dell’ala classe 2004 originario della Costa d’Avorio si attende dunque solamente l’ufficialità del trasferimento.











© RIPRODUZIONE RISERVATA