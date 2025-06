Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piace anche Jackson del Chelsea 25 giugno 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, PURE LUCCA E JACKSON NEL MIRINO

Il calciomercato Napoli continua a lavorare incessantemente in questi giorni di trattative. Chiuso da tempo per De Bruyne e vicini all’accordo per Lang del PSV, i partenopei inseguono anche altri elementi per sistemare l’organico in tutte le zone del campo ed affrontare così la prossima stagione con una compagine ancor più competitiva di quella che si è aggiudicata il quarto Scudetto nella storia del club.

I dirigenti del club campano sono dunque alla ricerca di un nuovo centravanti essendo consapevoli di non poter assolutamente contare su Victor Osimhen, di rientro dal prestito al Galatasaray e deciso a non rimanere ai piedi del Vesuvio per vivere un nuova avventura lontano da Napoli appunto. Il nigeriano potrebbe finire in Arabia Saudita dove piace all’Al-Hilal allenato dall’ex interista Simone Inzaghi ma si attendono proposte ufficiali e concrete che il patron De Laurentiis possa accettare o respingere.

I nomi sul taccuino degli azzurri non mancano di certo in questo senso ed il profilo più desiderato rimane quello di Darwin Nunez, sotto contratto con il Liverpool. Il ventiseienne uruguaiano avrebbe già dato il suo benestare al trasferimento al Napoli ma la trattativa deve comunque prendere corpo in maniera più netta, così da capire quale contratto potrebbe firmare il calciatore e per quanti milioni i Reds saranno disposti a lasciarlo partire.

In alternativa al sudamericano Nunez, il Napoli guarda in Italia a Lorenzo Lucca dell’Udinese. Il classe 2000 piace a diverse squadre e la sensazione è che serviranno qualcosa come 35 milioni di euro per strapparlo ai friulani, i quali auspicano in un’asta di mercato. L’ultimo profilo emerso per sistemare l’attacco sarebbe infine quello di Nicolas Jackson, di proprietà del Chelsea con cui sta disputando il Mondiale per Club dove non ha fatto una bella figura quando è stato espulso dopo qualche minuto dal suo ingresso in campo durante la sfida contro il Flamengo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ATTESA PER NOA LANG

Nel frattempo il calciomercato Napoli sembra aver ormai completato un’altra operazione in entrata con l’imminente acquisto di Noa Lang dal PSV di Eindhoven. Le indiscrezioni rivelano che il club partenopeo ha già raggiunto l’intesa con l’entourage del calciatore olandese il quale vestirà la maglia azzurra per i prossimi cinque anni andando a percepire 2,5 milioni di euro di stipendio a stagione.

Ala sinistra classe 1999, Lang ha origini surinamesi e nella scorsa annata calcistica ha saputo distinguersi siglando ben 14 reti e 12 assist in 44 presenze totali con i biancorossi che lo lasceranno trasferirsi in Italia una volta per tutte solo dopo che il Napoli avrà versato una somma che si aggira tra i 25 ed i 28 milioni di euro nelle loro casse. La sperzanza è che Langa possa offire un apporto importante alla compagine di mister Conte durante tutto il 2025/2026.