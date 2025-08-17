Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Visite mediche per lo spagnolo 17 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LEE ASPETTANDO NOVITA’ SUL BELGA

Il calciomercato del Napoli potrebbe orientarsi verso nuovi obiettivi in questa parte finale della sessione di trattative. L’entità dell’infortunio riportato da Romelu Lukaku in amichevole nei giorni scorsi sarà infatti la chiare per conoscere quali saranno le prossime mosse da effettuare per il direttore sportivo Giovanni Manna, sempre supervisionato da ADL.

Calciomercato Napoli news/ Juanlu libera Zanoli all'Udinese. Elmas, testa a testa col Torino (17 agosto 2025)

Nel caso in cui il belga non dovesse essere in grado di recuperare in tempi relativamente brevi, i partenopei potrebbero anche concentrarsi sull’acquisto di un vero e proprio centravanti che possa essere alternato a Lorenzo Lucca. Le partenze di Simeone, ceduto al Torino, e di Raspadori, passato all’Atletico Madrid, potrebbero dunque rivelarsi controproducenti per la nuova stagione napoletana.

Calciomercato Napoli News/ Diouf conteso da diversi club, triennale per una giovane punta (16 agosto 2025)

Se invece, come tutti al Napoli si augurano, l’ex interista dovesse tornare a disposizione quasi subito allora gli azzurri continueranno la loro caccia ad un attaccante esterno. Nell’elenco dei calciatori seguiti con grande interesse dai campani figura sempre il nome di Lee Kang-in, grande protagonista nella Supercoppa europea vinta in rimonta dal Paris Saint-Germain contro il Tottenham.

Il sudcoreano, che ha segnato il primo dei due gol che hanno consentito ai francesi di prolungare la sfida, potrebbe comunque lasciare il PSG con la formula del prestito. Il suo impiego con continuità non è affatto certo agli ordini di Luis Enrique ed il Napoli potrebbe quindi approfittare della situazione per aggiudicarsi il talentuoso ventiquattrenne asiatico.

Calciomercato Napoli news/ Juanlu Sanchez, l'affare si farà e c'è ottimismo. Intrigo Musah (15 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, GUTIERREZ ALLE VISITE MEDICHE

Il Napoli sta aspettando di capire se riuscirà realmente a chiudere con il Siviglia per l’acquisto di Juanlu Sanchez. Il terzino dovrebbe sistemare i campani per quanto riguarda la corsia di destra ma intanto si è trovata da diversi giorni l’intesa con il Girona per piazzare sulla fascia mancina Miguel Gutierrez. Lo spagnolo è atteso in Italia nella giornata di domani, lunedì 18 agosto.

L’esterno dovrà svolgere le visite mediche e per questo motivo si recherà presso la Clinica Villa Stuart situata a Roma. Se tutto andrà come ci si aspetta, il giocatore potrà poi mettere la firma sul nuovo contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Il ventiquattrenne, per il quale gli azzurri verseranno 18 milioni di euro nelle casse dei biancorossi, è reduce da un infortunio rimediato ad una caviglia.