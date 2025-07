Il calciomercato Napoli si è rimesso in contatto con Antonio Nusa per l'attacco dopo la cessione di Jesper Lindstrom

Calciomercato Napoli News: Jesper Lindstrom torna in Bundesliga

In queste settimane Giovanni Manna si sta occupando principalmente di riuscire a chiudere le operazioni in uscita per i giocatori ritenuti ormai fuori dal progetto della squadra partenopea e che pesano sulle casse della società per il costo del cartellino pagato al momento dell’acquisto e per l’ingaggio.

Calciomercato Napoli News/ Cheddira vola in Grecia, si riapre la pista Ndoye (23 luglio 2025)

Il calciomercato Napoli però deve anche preoccuparsi di alcuni suoi obiettivi che lasciati in standby per la necessità di cedere stanno venendo contattati da altri club che hanno la disponibilità immediata di rispettare le richieste dei club coinvolti.

A lasciare Napoli nei giorni scorsi è stato il grande flop del mercato dell’estate successiva alla vittoria del terzo scudetto, il danese Jesper Lindstrom, tornato in Italia dopo il prestito all’Everton in cui è sceso in campo in 25 partite in Premier League senza però riuscire a lasciare il segno.

Video Napoli Arezzo (0-2)/ Highlights e gol: debutto amaro per Conte (amichevole, 22 luglio 2025)

Nella prossima stagione tornerà in Germania ma questa volta con la maglia del Wolfsburg che ha trovato l’accordo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Calciomercato Napoli News: Antonio Nusa torna di moda per l’attacco

Mentre il calciomercato Napoli si preoccupava della cessione del trequartista danese e di Osimhen, l’obiettivo numero uno per l’ultimo posto del reparto offensivo azzurro si è avvicinato in maniera importante ad una squadra avversaria pronta a mettere sul piatto la cifra considerata necessaria.

Calciomercato Napoli News/ In mediana spunta uno juventino, in stand-by un'altra uscita (22 luglio 2025)

Il giocatore di cui stiamo parlando è Dan Ndoye che si dovrebbe unire al Nottingham Forest dopo che il Bologna ha rifiutato l’ultima offerta dei partenopei che vedeva una parte fissa molto bassa e un riscatto obbligatorio che andava a colmare la richiesta dei rossoblù.

Visto l’ennesimo rifiuto per l’esterno svizzero la dirigenza azzurra ha deciso di cambiare in via definitiva il suo obiettivo principale e se la situazione di Federico Chiesa è ritenuta un’opportunità ma ad un costo ancora troppo elevato, quella di Antonio Nusa è considerata fattibile al giusto prezzo.

L’esterno norvegese piace per la sua velocità e la sua tecnicità ma lascia alcuni dubbi nel tecnico per la sua forte propensione offensiva, caratteristica già presente negli altri giocatori in quella zona di campo, il Red Bull Lipsia poi farà muro in caso il Chelsea, l’Arsenal o il Bayern Monaco affondino per Xavi Simmons.