CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Llorente a un passo! (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli sembra vicino a posizionare l’ultimo tassello per l’attacco. Il presidente Aurelio De Laurentiis attende una risposta definitiva da Mauro Icardi, ma il destino del due volte capocannoniere della Serie A sembra ormai diviso tra Torino e Milano. L’argentino non ha mai preso in considerazione un’offerta che sembrava dal punto di vista di molti ideali, ma a Napoli non si rammaricano con l’alternativa già pronta e studiata con attenzione dalla società in accordo con Carlo Ancelotti. Se entro il weekend la situazione-Icardi non si capovolgerà completamente, allora ci sarà semaforo verde per l’arrivo di Fernando Llorente, da tempo nei radar del Napoli, sotto il Vesuvio. Il centravanti spagnolo ex Tottenham e Juventus, pur molto corteggiato, si è persuaso dell’offerta napoletana che potrebbe essere messa nero su bianco già lunedì prossimo. In azzurro Llorente guadagnerebbe 2,5 milioni di euro l’anno e, come riportato dall’emittente Radio Marte, l’operazione sarebbe ormai ai dettagli considerando la fumata nera per Icardi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MILIK RESTA

Il calciomercato del Napoli potrebbe essere influenzato dal no di Mauro Icardi anche su un altro fronte. Arkadiusz Milik potrebbe a questo punto essere definitivamente tolto dal mercato, completando la batteria di attaccanti, tra esterni e punte centrali, assieme a Hirving Lozano, José Maria Callejon, Lorenzo Insigne e come detto, molto probabilmente anche Fernando Llorente (mentre Simone Verdi la settimana prossima dovrebbe accasarsi al Torino). D’altronde Carlo Ancelotti non ha mai indicato il polacco come partente, ma in caso di arrivo di un centravanti ingombrante come Icardi sarebbe stato lui a cercare di fare le valigie, andando dove poteva essere titolare. Nulla di tutto questo probabilmente accadrà, Carlo Ancelotti avrebbe anche cercato un contatto personale con Icardi che non ha dato frutti, e allora Milik potrà gestire più tranquillamente la concorrenza di Llorente che, a 34 anni, rappresenta un’alternativa di lusso ma non certo un giocatore in grado di relegare in pianta stabile il polacco in panchina.

