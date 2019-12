Calciomercato Napoli news/ Lobotka è il preferito di Gattuso: sarà il regista

Stanislav Lobotka è una priorità per il calciomercato Napoli. Ne avevamo parlato già un paio di giorni fa e tornando più indietro dobbiamo ricordare che Lobotka era stato un obiettivo del Napoli già in estate, ma adesso la trattativa è destinata a subire una forte accelerazione, perché la società partenopea e Gennaro Gattuso hanno deciso di puntare con decisione proprio su Lobotka già per la sessione di gennaio. Il centrocampista slovacco di 25 anni del Celta Vigo infatti piace molto a Gattuso, che sarebbe intenzionato a farne il regista di centrocampo nel suo 4-3-3: nella mediana ideale del nuovo allenatore del Napoli vedremmo dunque proprio Lobotka fra Allan a destra e uno fra Zielinski e Fabian Ruiz a sinistra.

CALCIOMERCATO NAPOLI: LOBOTKA IN POLE POSITION A CENTROCAMPO

Fin qui l’aspetto tecnico-tattico: Stanislav Lobotka piace molto a mister Gattuso e di conseguenza il Napoli può puntare tutto su di lui a centrocampo. La trattativa con il Celta Vigo di conseguenza è destinata ad entrare nel vivo in tempi brevissimi: ne parla La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, che riferisce anche il sorpasso definitivo su Lucas Torreira, destinato infatti a rimanere all’Arsenal. Il presidente Aurelio De Laurentiis punta a prendere subito Lobotka con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto, pagando subito 3 milioni di euro per poi versarne altri 27 a giugno, stante che il costo complessivo del cartellino di Lobotka dovrebbe essere di 30 milioni, a patto che il Celta Vigo non richieda il pagamento completo della clausola rescissoria, fissata invece in 50 milioni.

