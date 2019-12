Calciomercato Napoli news/ Lobotka si avvicina: il Celta Vigo fissa il prezzo

Magari i nomi più desiderati sono altri, ma Stanislav Lobotka è sicuramente l’obiettivo più vicino per il calciomercato Napoli in questo momento. Parliamo naturalmente del calciatore slovacco classe 1994, centrocampista del Celta Vigo e della sua Nazionale. Già in passato si era parlato dell’interesse per Lobotka da parte del Napoli, che adesso sarebbe davvero ad un passo dal traguardo per portare in Serie A questo giocatore. L’unica incognita potrebbe essere il corteggiamento da parte di una non meglio precisata squadra di Premier League che sarebbe a sua volta sulle tracce di Lobotka, secondo quanto riferisce il portale specializzato CalcioNapoli24, che indica anche le cifre dell’affare che porterebbe lo slovacco alla corte di Gennaro Gattuso. Infatti il Celta Vigo sarebbe disposto a rinunciare alla clausola, fissata a quota 50 milioni di euro, a patto di riceverne circa 30 in un’unica soluzione, da versare subito. Il Napoli in questo momento preferirebbe un prestito oneroso di circa 5 milioni più obbligo di riscatto fissato sui 20 milioni. Il totale fa 25 e in due “rate”, dunque le parti non sono ancora così vicine, tuttavia il Celta Vigo ha aperto facendo già uno sconto importante rispetto al pagamento dell’intera clausola rescissoria, di conseguenza possiamo dire che ad oggi Stanislav Lobotka sembra più vicino ad indossare la maglia del Napoli.

