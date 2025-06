CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, 60 MILIONI PER LOOKMAN

Il calciomercato Napoli punta forte su Ademola Lookman. Il nigeriano piace tantissimo ad Antonio Conte che potrebbe sia schierarlo da esterno offensivo nel 4-3-3 sia come seconda punta insieme a Romelu Lukaku nel 3-5-2.

L’attaccante dell’Atalanta è tutt’altro che incedibile, soprattutto dopo l’addio di Gian Piero Gasperini. Gli orobici sono stati chiari con il Napoli, spiegando che la cessione è possibile ma solamente per 60 milioni di euro.

Calciomercato Napoli News/ Obiettivi giovani con Pubill e Talbi, Hien piace in difesa (13 giugno 2025)

Il Napoli ha recepito, ma al momento non sembra intenzionato a spenderne più di 50. Dunque ballano 10 milioni tra la possibile offerta dei partenopei e i 60 chiesti dalla società di Bergamo: servirà che una delle due faccia un passo indietro.

Lookman andrebbe a sostituire con sei mesi di ritardo Kvicha Kvarastkhelia. Il georgiano è stato venduto a gennaio per oltre 70 milioni dal Paris Saint Germain, ma non è stato sostituto a dovere poiché Okafor è stato un prestito tappabuchi, nulla più.

Calciomercato Napoli News/ Obiettivi Juanlu Sanchez e Musah, Contini non rinnoverà (13 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUCCA IN AVANTI

Il calciomercato Napoli non si ferma però a Lookman. Infatti serviranno altri profili per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, a partire da un centravanti fisico per far rifiatare e successivamente sostituire Lukaku.

Il nome più in tendenza è Lorenzo Lucca: il giocatore dell’Udinese è arrivato a toccare doppia cifra in campionato e ora attende il salto in avanti in carriera. C’è da superare però la concorrenza della Roma di Gasperini.

Come terzino sinistro invece continua il pressing per Miguel Gutiérrez del Girona. L’ex calciatore del Real Madrid è considerato il profilo perfetto per alternarsi con Olivera, considerando anche le tante partite nelle tre competizioni.

Calciomercato Napoli News / De Bruyne è ufficiale, ora due colpi in difesa!