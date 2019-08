CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lozano, ok su modalità di pagamento (Ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli è sempre più vicino a festeggiare un altro importante colpo. Le ultime 24 ore hanno fatto registrare nuovi passi avanti per la trattativa che porterà Hirving Lozano dal PSV Eindhoven alle pendici del Vesuvio. Come avevamo anticipato ieri, la regia di Mino Raiola è decisiva per permettere ai due club di trovare l’intesa. E PSV e Napoli si sono venuti incontro sulle modalità di pagamento. Il club partenopeo verserà interamente la clausola rescissoria da 42 milioni di euro prevista dal contratto di Lozano, ma essa sarà rateizzata con soddisfazione del Napoli. Come anticipato dal portale specializzato calciomercato.com, Lozano firmerà un contratto quinquennale, da circa 4,5 milioni di euro a stagione, divenendo così il terzo giocatore per stipendio nella rosa, dietro solamente a Koulibaly (6 milioni) e Insigne (4,6). Inoltre, i 42 milioni per il cartellino lo renderanno l’acquisto più costoso della storia del Napoli, 3 milioni in più di Higuain che ne costò 39.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VICINO IL 2000 CAMPANA

Il calciomercato del Napoli si muove però anche attorno a nomi di prospettiva, come quello del giovane ecuadoriano classe 2000 Eduardo Campana, in forza al Barcelona Guayaquil. Attaccante ricco di fantasia, Campana è un prospetto seguito da molti club importanti e si è messo definitivamente in luce vincendo il titolo di miglior giocatore del Sub 20, il campionato sudamericano Under 20 per nazioni. Un affare da 6 milioni di dollari che il Napoli sarebbe pronto a chiudere al più presto, con Campana che ha già postato sul suo profilo Instagram un messaggio d’addio, “Mi mancherete famiglia”, che lascia presagire come l’accordo col suo nuovo club sia già definito, e tutto lascia pensare che questo club sarà proprio il Napoli, con lo sbarco in Italia del giovane attaccante che dovrebbe concretizzarsi entro l’inizio della prossima settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA