CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Lozano vicino, pazza idea Milinkovic (ultime notizie)

Il calciomercato del Napoli sta per registrare l’arrivo di un importante rinforzo offensivo. Per Hirving Lozano dal PSV Eindhoven il club partenopeo sarebbe alla stretta finale, anche perché per la trattativa di mercato è arrivata anche la benedizione del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha dichiarato: “Seguiamo Lozano da gennaio, a me piace moltissimo perché è giovane, ma anche James Rodriguez è un giocatore di grande esperienza e che ha lavorato con Carlo Ancelotti, ci sarà da vedere chi è più utile alla squadra.” Il numero uno azzurro ha dunque espresso il suo gradimento su un giocatore che rispetto a James Rodriguez ha la carta d’identità dalla sua parte. Certo, la trattativa per il colombiano del Real Madrid è ancora aperta, ma con questa dichiarazione De Laurentiis ha voluto sottolineare di avere l’alternativa già pronta. Considerando che per Lozano il Napoli sarebbe ormai disposto a pagare senza sconti la clausola da 42 milioni di euro che farebbe diventare automaticamente il messicano un calciatore del club partenopeo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MILINKOVIC BELLO E IMPOSSIBILE?

Il calciomercato del Napoli, se James dovesse saltare, potrebbe arrivare a una svolta inaspettata chiamata Sergej Milinkovic-Savic. Tra le sue dichiarazioni il presidente De Laurentiis ha anche specificato: “Sui nomi per le trattative ognuno di noi ha le sue idee. Io penso una cosa, Ancelotti un’altra e Giuntoli un’altra ancora, è una questione di gusti personali.” Ma su una preferenza Ancelotti e Giuntoli concordano, quella sul serbo della Lazio che alla fine non si accaserà in Inghilterra, dopo voci che lo avevano segnalato molto vicino al Manchester United. La mancata partenza di Paul Pogba ha fatto sfumare la trattativa e ora Milinkovic potrebbe essere il sogno di un Napoli che ha sempre 65/70 milioni di euro in canna dopo aver visto saltare la trattativa-Pepé. Non è la prima volta che il club partenopeo fa sondaggi per gioielli laziali, l’anno scorso erano andati a vuoto assalti al tecnico Simone Inzaghi e Ciro Immobile. Il problema è sempre lo stesso: il Napoli sbandiera la possibilità di giocare la Champions ai top player laziali, ma l’ingaggio non sarebbe quello garantito dai club internazionali. E senza un’offerta da almeno 6 milioni annui, Milinkovic-Savic al Napoli è destinato a restare una suggestione, anche se Carlo Ancelotti farebbe carte false per inserirlo in formazione.

