Il calciomercato Napoli ha trovato il sostituto di Lukaku in Lorenzo Lucca. Noa Lang atteso a Napoli tra pochi giorni

Gli obiettivi del calciomercato Napoli sono ben definiti da tempo, Antonio Conte infatti ha imposto alcuni paletti da seguire per gli acquisti in caso di sua permanenza in Campania nonostante la vittoria dello scudetto, i dissapori con la società e il richiamo della sua amata Juventus. Il tecnico salentino ha infatti chiesto l’arrivo di un esterno offensivo, che doveva già essere acquistato nel mercato di gennaio, di un difensore centrale, e di un attaccante che possa essere l’alternativa a Lukaku che in più occasioni quest’anno è sembrato essere arrivato verso la fine della sua carriera.

La trattativa che è in fase di conclusione è quella per l’esterno visto che mancano ormai pochi dettagli per vedere con la maglia azzurra Noa Lang, l’esterno olandese ventiseienne del PSV che in passato era stato vicino alla Serie A e in particolare al Milan.

Dopo aver vinto l’Eredivisie è pronto per il salto in un campionato più competitivo e ha deciso di farlo nella squadra campione d’Italia che verserà 30 milioni, di cui 5 di bonus, per aggiudicarsi il talento dell’esterno che invece firmerà un contratto fino al 2030 da 2,8 milioni più bonus e si metterà da subito a disposizione del tecnico.

Calciomercato Napoli News: Lorenzo Lucca sempre più vicino

Il calciomercato Napoli per l’attacco invece ha avuto qualche difficoltà in più, il primo obiettivo dei partenopei infatti era Jonathan David le cui richieste però erano esagerate, sia dal punto di vista economico che da quello di ruolo all’interno della squadra, saltata la trattativa con il canadese Manna ha provato a portare in Italia Darwin Nunez, ma la richiesta di 50 milioni ha allontanato le due squadre. Ecco perché alla fine la scelta è ricaduta su Lorenzo Lucca che conosce già il campionato italiano ed è considerato un ottimo partner per Lukaku, la squadra azzurra spera di riuscire a concludere la trattativa in pochi giorni e aggiudicarsi le prestazioni del ragazzo.

La situazione in difesa invece è più difficile visto che l’obiettivo principale è Sam Beukema che però ha un costo molto elevato per le richieste del Bologna che non ha la necessità di cedere, l’arrivo di un giocatore di quel calibro poi potrebbe scontentare i due titolari Buongiorno e Rrahmani che potrebbero vedersi messi in discussione. Ecco che quindi torna di moda il nome di Oumar Solet dell’Udinese che a differenza dell’olandese ha un costo decisamente più abbordabile, e che accetterebbe senza troppe difficoltà di andare a Napoli per essere il primo tra i sostituti.