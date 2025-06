Calciomercato Napoli News: l'attaccante dell'Udinese, conteso da diverse squadre, è sempre iù vicino ai partenopei come vice Lukaku (18 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, LUCCA SI AVVICINA

Il calciomercato Napoli è al lavoro per il reparto offensivo. Naturalmente Romelu Lukaku verrà confermato sia per i grandi numeri (14 gol e 10 assist in 36 partite di campionato) sia per la stima e il rapporto con Antonio Conte.

Oltre al belga però andrà rinforzato ulteriormente l’attacco, soprattutto a livello numerico. Lorenzo Lucca è il nome in pole position per gli Azzurri, tant’è che la società ha bloccato l’acquisto e i colloqui con l’Udinese procedono spediti.

Con i suoi oltre 2 metri di altezza, l’attaccante ex Torino rappresenterebbe un’ottima arma da utilizzare da titolare per far riposare Lukaku dagli impegni della tripla competizione oppure nei minuti finali quando servono i centimetri sui piazzati.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, VANJA OLTRE MERET

Il calciomercato Napoli si preoccupa anche di altre zone del campo. La scelta che sempre secondo Sky sta prendendo il club campione d’Italia lascia un po’ tutti straniti poiché si tratta di Vanja Milinkovic Savic del Torino.

Il motivo del dubbio generale non è tanto per le qualità del portiere serbo, tra i migliori senza dubbio della passata Serie A, ma perché Alex Meret è vicino a rinnovare e dunque a consolidare lo status di portiere titolare.

Sky ha però fatto chiarezza, raccontando come Milinkovic non sarebbe un’alternativa a Meret come sostituto ma come secondo portiere. Da capire, accordi a parte, se Vanja accetterebbe un ruolo di riserva piuttosto che da titolare.