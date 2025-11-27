Il calciomercato Napoli segue Quinten Timber e Samuel Essende come rinforzi per gennaio a centrocampo e in attacco

Calciomercato Napoli News: Samuel Essende prende il posto di Lucca

La stagione dei partenopei si sta rivelando essere con più alti e bassi del previsto dopo un campionato vinto e una sessione estiva dei trasferimenti con grandi investimenti e una rosa nettamente rafforzata rispetto a quella della scorsa stagione, a preoccupare è soprattutto il reparto avanzata e il centrocampo ma per motivi diversi.

Il calciomercato Napoli quindi sta valutando almeno un colpo per ognuna delle due zone di campo ma se nel cuore del gioco un acquisto è obbligatorio per le numerose assenze, non si può dire lo stesso per l’attacco dove prima si cercherà una cessione.

Il giocatore che non ha fin qui convinto Antonio Conte e la dirigenza è Lorenzo Lucca che sembra essere destinato a lasciare dopo solo metà stagione, su di lui il Napoli ha un obbligo di riscatto quindi la soluzione più facile è quella di un prestito fino alla fine della stagione in un’altra squadra di Serie A.

Al suo posto però il tecnico ha chiesto un sostituto che la dirigenza ha individuato in Samuel Essende, attaccante congolese di ventisette anni che gioca in Germania nell’Augsburg e con cui ha segnato 1 gol in 7 partite, gli azzurri chiederebbero un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

Calciomercato Napoli News: Quinten Timber l’ultima idea a centrocampo

Per il centrocampo invece la lista di giocatori seguiti dal calciomercato Napoli è sempre più lunga e tra questi se ne sono aggiunti anche altri due protagonisti nelle ultime settimane con le loro formazioni, il primo è il ventiquattrenne olandese di proprietà del Feyenoord Quinten Timber.

Il fratello del difensore dell’Arsenal è in scadenza di contratto e nelle ultime stagioni ha avuto una grande crescita che lo ha portato a vestire la maglia della nazionale, il suo prezzo è di 30 milioni ma gli azzurri dovranno vedersela con club importanti come il Borussia Dortmund o altri con grande potere economico come il Newcastle.

Un altro profilo che piace a Manna e a tutto il suo staff è poi quello del classe 2006 greco Christos Mouzakitis che gioca con l’Olympiacos e con cui sta stupendo tutta Europa, soprattutto grazie a ottime prestazioni in Champions League, come l’ultima contro il Real Madrid.

Le sue caratteristiche però sono diverse rispetto a quello che sembrerebbe cercare il club partenopeo visto che non sarebbe un sostituto di Anguissa ma piuttosto un’alternativa a Gilmour e Lobotka, il suo prezzo attuale è di 15 milioni ma su di lui si stanno muovendo anche club come Benfica, Aston Villa, Manchester United e Arsenal.