CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COLCHONEROS SU LUCCA

Il calciomercato Napoli deve stare attento per Lorenzo Lucca. Il centravanti dell’Udinese arriverebbe come sostituito di Simeone e sarebbe un grande passo avanti a livello qualitativo per una squadra che vuole restare grande.

Manca l’accordo con l’Udinese, ma le parti stanno lavorando per cercare di accontentare tutti, in primis il giocatore che desidera lavorare sotto la guida di Antonio Conte. Nelle ultime ore però c’è stato un inserimento last minute per il centravanti piemontese.

Secondo Mediaset, l’Atletico Madrid avrebbe avuto un contatto esplorativo per cercare di portarlo alla corte di Simeone. C’è da dire però che i partenopei sono in vantaggio e anche di parecchio dunque proveranno a chiudere la prossima settimana.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI LAVORA PER BEUKEMA

Il calciomercato Napoli insiste anche per Beukema. Il difensore centrale del Bologna sente che è arrivata l’ora di salutare i rossoblu per accasarsi altrove, precisamente in Campania, e anche il suo entourage vuole questo trasferimento.

I felsinei chiedono 35 milioni al Napoli che però fin qui si è spinto a 25 più il cartellino di Zanoli, giocatore che piace a Italiano. Come detto, gli agenti del giocatore vogliono cercare di convincere il club emiliano ad abbassare le richieste.

Aggiornamento su Noa Lang: lunedì o martedì ci sarà la chiamata decisiva per chiudere l’affare. La trattativa è impostata nel migliore dei modi, ma serve calma per rendere tutto ufficiali. Le visite però sono già possibili in settimana.