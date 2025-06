Calciomercato Napoli News: l'attaccante giura fedeltà al club campano. Si lavora per un'altra punta per rinforzare la squadra di Conte (22 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, LUKAKU DICE NO!

Il calciomercato Napoli potrà contare ancora su Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha disputato una stagione da 14 gol e 10 assist in 36 partite con la maglia degli Azzurri, migliorando il precedente score di 13 reti alla Roma.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, sono stati offerti 15 milioni all’anno al centravanti dei campioni d’Italia. Lukaku però non ci ha nemmeno pensato e ha rispedito al mittente la proposta del club dell’Arabia Saudita, restando a Napoli.

La permanenza di Lukaku non esclude però l’acquisto almeno di un altro attaccante. Infatti i campani sono intenzionati a migliorare numericamente con due nomi su tutti in pole position ovvero Lorenzo Lucca e Darwin Nunez.

CALCIOMERCATO NAPOLI, COMUNICATO DELLA SOCIETÀ

La situazione per quanto riguarda il calciomercato Napoli è tutto da decifrare. Partiamo da Lorenzo Lucca, un innesto che sarebbe perfetto tecnicamente e tatticamente per Antonio Conte, ma la cifra che chiede l’Udinese è molto alta: 40 milioni.

Nunez costa ancora di più (70 milioni la valutazione del Liverpool), ma parliamo di un giocatore che ha già disputato match di Champions League e altre gare importantissime a differenza di Lucca, che è rimasto prevalentemente in Italia tranne una parentesi nemmeno troppo felice all’Ajax.

Intanto la società ha rilasciato un comunicato stampa molto forte in tema calciomercato: “Il Napoli ringrazia i Giornalisti, i capi redattori e i direttori di tutti i media per l’attenzione verso la società. Ci teniamo a sottolineare che è sempre ed unicamente il NAPOLI che fa il mercato e non unilateralmente Il Presidente o il Direttore Sportivo o l’ Allenatore. De Laurentiis, Manna e Conte condividono le scelte, ma è il NAPOLI CHE FA IL MERCATO.”

