Il calciomercato Napoli valuta Armand Laurienté come possibile aggiunta in attacco. Cessione ad un passo invece per Alessio Zerbin

Calciomercato Napoli News: Armand Laurienté acquisto low cost in attacco

La dirigenza partenopea sta vedendo sempre più sfumare l’acquisto di Dan Ndoye che è sempre più vicino alla Premier League che può soddisfare le richieste del Bologna senza problemi e soprattutto in maniera immediata senza pagamenti divisi tra prestito e costo del riscatto.

Il calciomercato Napoli quindi sta cercando un ipotetico nuovo obiettivo che però non abbia un costo eccessivo e che abbia già dell’esperienza o nel campionato italiano o in campo europeo dove Aurelio De Laurentiis vorrà fare bene nella prossima stagione, senza però trascurare la vittoria del campionato.

La scelta di Manna sembrerebbe essere caduta su due obiettivi, il più probabile dei due dovrebbe essere Armand Laurienté, esterno sinistro francese del Sassuolo di ventisei anni che sembrava essere diretto in Inghilterra alla neopromossa Sunderland ma che alla fine ha rifiutato per il mancato accordo.

Il giocatore dovrebbe essere acquistato con 25 milioni che permetterebbero agli azzurri di rimanere sul mercato, l’alternativa potrebbe essere Raheem Sterling del Chelsea, che potrebbe arrivare anche in prestito ma il cui ingaggio è un grande scoglio che il Napoli non potrebbe superare.

Calciomercato Napoli News: Alessio Zerbin verso una neopromossa

Dopo numerosi acquisti e tanti milioni spesi anche il calciomercato Napoli avrà bisogno di vendere e il primo indiziato per lasciare la Campania è l’esterno sinistro ventiseienne Alessio Zerbin che dopo il prestito al Venezia della scorsa stagione tornerà a vestire la maglia di una neopromossa.

A contendersi il giocatore sono il Pisa e la Cremonese con i grigiorossi in vantaggio avendo già trovato l’accordo per un prestito oneroso a 250 mila euro con il diritto di riscatto a 2 milioni che diventerà obbligo in caso di salvezza a cui però si aggiunge 1 milione di bonus.

Altre due cessioni certe del calciomercato Napoli sono poi quelle di Giovanni Simeone e Nosa Edward Obaretin, l’attaccante argentino è un promesso sposo del Pisa che però non è ancora riuscito a trovare l’accordo con la squadra campana che però alla fine potrebbe anche accettare di scendere a patti con i toscani.

Il difensore centrale invece dovrebbe tornare nuovamente in Serie B ma questa volta con la maglia del Palermo che ha chiesto il suo acquisto a titolo definitivo per 500 mila euro, gli azzurri vorrebbero ricevere qualcosa di più ma anche questa cessione dovrebbe essere conclusa.