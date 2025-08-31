Calciomercato Napoli news: l'attaccante danese è a Roma per ricevere l'idoneità e successivamente firmare il contratto (31 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, HOJLUND È IN ITALIA

Il calciomercato Napoli è a caccia degli ultimi colpi di mercato. Dopo la serata al cardiopalma di ieri con la vittoria in pieno recupero contro il Cagliari, la priorità dei partenopei è ora quella di chiudere gli acquisti rimanenti.

Cominciamo col dire che Hojlund sta svolgendo questa mattina le visite mediche e sarà presto un calciatore del Napoli, aggiungendosi alla lista di punte centrali composta da Lukaku (infortunato), Lucca e Ambrosino che ieri ha debuttato.

L’ex attaccante del Manchester United arriva in prestito a 6 milioni mentre i successivi 44 di riscatto diventeranno obbligo solo se il Napoli si qualificherà tramite campionato alla prossima Champions League, un obiettivo sulla carta più che alla portata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MAINOO VICE ANGUISSA?

Il calciomercato Napoli segue Mainoo. Secondo Il Mattino, i campioni d’Italia hanno bisogno di una riserva di Anguissa in vista della Coppa d’Africa. Il match winner della gara col Cagliari è unico come caratteristiche all’interno del parco centrocampisti.

Mainoo è stato chiaro nello spiegare la sua volontà di lasciare il Manchester United ma solo in prestito, volendo trovare minutaggio per crescere e giocarsi in un futuro non tanto lontano un posto da titolare all’Old Trafford.

Bisognerà capire se il Napoli si “accontenterà” della sua presenza per una singola stagione o se il vice Anguissa arriverà direttamente a gennaio, senza escludere l’opzione del doppio play Lobotka-Gilmour già vista la passata stagione.