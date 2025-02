Calciomercato Napoli News: addio in estate per Victor Osimhen

Il calciomercato Napoli nella sessione invernale è stato deludente per i tifosi e per lo stesso Antonio Conte che non ha visto venir sostituito in maniera adeguata Kvicha Kvaratskhelia, partito in direzione Paris Saint-Germain, la cessione è avvenuta per una richiesta esplicita del georgiano che non voleva più rimanere a Napoli, similmente alla situazione in estate per Victor Osimhen. Il nigeriano però è ancora di proprietà dei partenopei che in estate non erano riusciti a cederlo alle loro cifre e hanno preferito mandarlo in prestito in Turchia al Galatasaray ma con la promessa che in estate verrà ceduto a qualsiasi costo.

Osimhen non è una novità ma è molto apprezzato in Europa soprattutto in Inghilterra dove le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il gioco fisico della Premier League e i grandi spazi aperti dove potrebbe sfoderare tutta la sua potenza, i club più interessati e che più avrebbero bisogno del nigeriano sono l’Arsenal, che da quando è allenato da Mikel Arteta è privo di un vero e proprio attaccante che possa guidare l’attacco, e il Manchester United che nonostante la presenza in rosa di Zirkzee e Hojlund vuole puntare sul nigeriano per i prossimi anni.

Calciomercato Napoli News: L’offerta del Manchester United

Il calciomercato Napoli avrebbe già ricevuto l’offerta da parte dei red devils per la cessione di Osimhen e consisterebbe in 40 milioni più il cartellino di Rasmus Hojlund, che il Manchester United aveva acquistato dall’Atalanta per una cifra tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Il Napoli valuta Osimhen intorno ai 100 milioni ma è difficile che un qualunque club europeo o italiano possa offrire quella cifra, lo United valuta Hojlund 40 milioni, nonostante la grossa spesa di due anni fa, e per questo l’offerta di 80 milioni potrebbe ingolosire i partenopei che incasserebbero una cifra importante per il mercato e aggiungerebbero in rosa un attaccante giovane ma di grande livello.

Il possibile arrivo di Hojlund a Napoli potrebbe significare che società e allenatore non ripongono più fiducia in Romelu Lukaku, che a parte qualche partita e l’inizio della sua esperienza, è sembrato troppo lento e fuori dagli schemi di Antonio Conte e mai in grado di prendersi la squadra sulle spalle. In alternativa Lukaku e Hojlund potrebbero anche giocare insieme tornando al 3-5-2 caro a Conte con il belga che farebbe il riferimento ultimo in attacco e l’attaccante danese che cercherebbe di legare il gioco con i compagni.