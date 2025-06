Calciomercato Napoli News, il club pronto a liberare la rosa

Il calciomercato Napoli è pronto ad entrare nel vivo e il club partenopeo sta lavorando senza sosta sia in entrata che in uscita. L’affare De Bruyne è ai dettagli, si parla anche di un forte interessamento per Musah ma il club azzurro lavora anche o soprattutto alle uscite e a quei giocatori che non fanno parte del progetto di Antonio Conte.

Il Napoli lavora alle uscite, vuole inoltre accumulare un buon tesoretto sul mercato con quei giocatori che non fanno parte delle idee di tecnico e dirigenza. Come riporta il Corriere dello Sport c’è il forcing da parte del Torino per Folorunsho e Ngonge, due giocatori richiesti esplicitamente dal neo allenatore Marco Baroni. Si tratta di due nomi che il club vorrebbe cedere a titolo definitivo.

Baroni vuole ripartire con il suo modulo anche in maglia granata, Folorunsho è reduce dal prestito alla Fiorentina e ora i granata vorrebbero il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Più difficile invece l’affare Ngonge che piace anche al Bologna e che il Napoli potrebbe utilizzare come pedina di scambio nelle trattative per Beukema e Ndoye.

Calciomercato Napoli News, occhio alla cessione in attacco

Oltre agli addii di Folorunsho e Ngonge il calciomercato Napoli potrebbe vedere altre interessanti novità e ci sono anche altri nomi sul mercato. Occhio anche al difensore Marin, giocatore che viene considerato in uscita e che il Napoli potrebbe cedere sia a titolo definitivo che in prestito con diritto di riscatto, il club partenopeo ci pensa e su Marin ci sono diversi club spagnoli.

Il Napoli potrebbe attuare anche un’altra cessione in uscita con il Cholito Giovanni Simeone, giocatore che viene accostato sempre al Torino ma che piace anche a Bologna e Udinese, squadre a caccia di rinforzi nel reparto offensivo. Simeone potrebbe anche entrare nelle trattative per arrivare a Lucca, obiettivo primario per l’attacco.

Infine il mercato del Napoli sarà comunque legato al futuro del centravanti nigeriano Victor Osimhen. L’attaccante ha il contratto in scadenza 2026, ha rifiutato le sirene arabe dell’Al Hilal ed ora il suo obiettivo è restare in Europa; occhio alla Juventus anche se al momento in pole c’è il club turco del Galatasaray, squadra che lo ha avuto in prestito nell’ultima stagione.