Sono passati pochi giorni dalla vittoria del quarto scudetto della storia del club ma i tifosi partenopei non possono stare tranquilli e festeggiare il trionfo perché arrivano sempre più conferme riguardanti l’addio di Antonio Conte dopo una sola stagione alla guida della squadra, per malumori con la presidenza, in maniera simile a come accaduto con Spalletti nel 2023. Il calciomercato Napoli però potrebbe risollevare gli animi del popolo azzurro che nonostante l’addio del loro condottiero potrebbe abbracciare giocatori di altissimo livello, così da non ripetere gli errori fatti la scorsa stagione.

Il primo giocatore che dovrebbe arrivare a vestire la maglia azzurra è Kevin De Bruyne, la trattativa ormai sembra in dirittura di conclusione tanto che sembrerebbe mancare ormai solo la firma sul contratto che lo legherà al Napoli per due anni con l’opzione di un terzo con un ingaggio da 10 milioni a stagione. Il giocatore arriverebbe a parametro zero e le sue pretese possono quindi essere alte ma l’opportunità di mettersi in gioco in un campionato importante e di farlo insieme al suo amico Lukaku lo avrebbe convinto a rinunciare ad offerte con ingaggi maggiori.

Il calciomercato Napoli lavora poi nel reparto offensivo e se continua il forcing con Inter e Juventus per Jonathan David, Manna e il suo team si stanno muovendo anche per un altro grande nome che si libererà a zero dalla sua attuale squadra, Leroy Sané. L’esterno tedesco non ha raggiunto l’accordo con il Bayern Monaco e dopo 5 stagione potrebbe lasciare la Germania, in questa Bundesliga non è stato uno dei protagonisti nonostante sia riuscito a segnare 11 gol e fornire 6 assist in 30 partite, la squadra partenopea però dovrà essere disposta a corrispondergli un importante ingaggio.

Il Napoli però non ha intenzione di fermarsi e oltre all’ex Manchester City ha intenzione di mettere a segno un altro colpo a centrocampo, dove però potrebbe lasciare Zambo Anguissa corteggiato in Arabia Saudita e in giro per l’Europa. Il giocatore individuato per sostituirlo sarebbe Kenneth Taylor, centrocampista olandese classe 2002 dell’Ajax con cui quest’anno ha giocato 52 partite in tutte le competizioni e realizzato 15 gol e 8 assist, è un centrocampista box-to-box con una spiccata propensione offensiva e all’inserimento ma ha anche ottime capacità come recupera palloni.