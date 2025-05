Calciomercato Napoli News: Federico Chiesa opportunità in prestito dall’Inghilterra

Con la vittoria dello scudetto che sembra ormai alle porte la squadra partenopea sta già pensando alla prossima stagione, in particolare al calciomercato Napoli che verrà organizzato per rinforzare la rosa e puntare a ripetere il trionfo di quest’anno con o senza la guida di Antonio Conte, il cui futuro rimane in bilico. La strategia dettata da Aurelio De Laurentiis è sempre la solita, acquisti mirati possibilmente a prezzi non esagerati in maniera da non intaccare in maniera troppo importante le casse del club, uno dei pochi i cui bilanci sono in ordine ormai da diversi anni.

Il giocatore che la dirigenza azzurra sta cercando già da diversi mesi è un esterno offensivo che possa essere un titolare sulla fascia sinistra o destra o un ottimo sostituto dietro a David Neres e Matteo Politano, una delle opportunità che è stata presa in considerazione è quella che arriva dall’Inghilterra e vede coinvolto Federico Chiesa. L’ex attaccante della Juventus infatti, nonostante sia stato membro della squadra che ha vinto la Premier League, ha giocato solamente 6 partite in campionato, di cui una sola da titolare, e non è mai entrato nelle grazie di Arne Solt che è disposto a lasciarlo partire anche solo dopo un anno.

Calciomercato Napoli News: Jesus Rodriguez obiettivo per la fascia sinistra, l’intreccio con Natan

Il vero obiettivo del calciomercato Napoli però è un altro, un giocatore più giovane che si è messo in mostra quest’anno e che gli azzurri vorrebbero prendere per anticipare le altre squadre prima di una sua definitiva consacrazione. Il calciatore in questione è Jesus Rodriguez, esterno classe 2005 spagnolo che veste la maglia del Real Betis, con cui giocherà la finale di Conference League, e con cui ha giocato 30 partite in tutte le competizioni segnando 3 gol e realizzando 2 assist, il valore è di 10 milioni ma gli andalusi chiedono una cifra superiore per farlo partire.

L’intenzione del Napoli sarebbe quindi quella di assecondare le richieste della squadra spagnola ma farlo inserendo nella trattativa il cartellino di Natan, difensore brasiliano che ha ben figurato in questa stagione in prestito tanto che il Real Betis si è già mossa per il suo riscatto. Dopo essere arrivato in Europa dal Red Bull Bragantino per sostituire la partenza di Kim Min Jae, aveva mostrato alcuni limiti nel suo gioco, soprattutto nella capacità di letture difensive, quest’anno però con l’aiuto di una squadra con meno pressioni e di un campionato meno tattico difensivamente ha dimostrato di essere un buon giocatore anche sul suolo europeo.